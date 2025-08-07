,,Megkérdeztem a főnököm miért késik a fizetésem, a válasza megdöbbentett”

Bár fontos, hogy élvezd a munkád, a számláid nem fizetik ki magukat és a megélhetésedre valót sem keresed meg rendes munkahely nélkül. A fizetés a kulcs, ami miatt minden reggel felkelünk és beautózunk vagy bebuszozunk munkahelyünkre. Ennél jobban csak a fizetés napot várjuk, így nem meglepő, hogyha nem érkezik meg időben, akkor felmerülnek a kérdések: miért vagy mikor?

Késett a hölgy fizetése, nem volt rest megkérdezni főnökét. A válasz megdöbbentette Fotó: Forrás: Pexels.com

Teljesen jogosan fordult a főnökéhez egy alkalmazott Angliában, akinek fizetése már két hete késett, hogy megtudakolja, miért van ez, vagy mikorra várható. Főnöke válasza, azonban megdöbbentette, így a közösségi médiához fordult, hogy segítséget kérjen, ő a hibás, vagy tényleg jogos a felvetése.

Az utolsó fizetésem késett. Nem egy-két nappal, hanem majdnem egy egész héttel. Vártam pár napot, mert azt hittem, csak késésről van szó

Fizetése után érdeklődött

Mikor napokkal később sem érkezett meg a járandósága, úgy döntött felkeresi főnökét. Odament hozzá és megkérdezte, hogy még nem jött fizetése, esetleg tudja-e mikorra fog megjönni.

Rám nézett, és azt mondta: »Nem kell ilyen hangnemben beszélned velem.« Ez meglepett, mert nem voltam udvariatlan. Csak közvetlen.”

Ezután döbbenetes dolog történt. Néhány órával később behívták az irodába és figyelmeztetést kapott ,,a vezetőséggel szembeni szakszerűtlen magatartás miatt".

Mindez azért, mert meg merte kérdezni hol késik a fizetése. Semmi magyarázat vagy bocsánatkérés. Csak egy figyelmeztetés, mondván csak akkor beszéljen, ha nekik úgy kényelmes.

Két nappal később megérkezett a várva várt csekk.

Keményen dolgoztam, extra műszakot vállaltam, sokáig maradtam és így reagálnak, mikor a fizetésemről érdeklődöm?

Szerinte nem is a figyelmeztetés a legrosszabb, hanem az, hogy elkezdett azon gondolkodni ő követett-e el valami rosszat csak mert a fizetése után érdeklődött.

A hozzászólók zöme új állás keresésére bíztatták a posztolót, mások pedig a főnöke saját szakszerűtlen magatartása miatt voltak kiakadva. Egy hozzászóló szerint azonnal be kellett volna jelentenie a Munkaügyi Minisztériumnál az esetet.