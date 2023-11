Kulcsember volt a Bajnai-kormányban a „mikroadományos” Tordai

A Heti Válasz korabeli videójában jól látható a jelenet, ahogyan Navracsics Tibor leendő miniszterként 2010-ben besétál a Molnár Csaba vezette Miniszterelnöki Hivatalba, az asztalnál pedig Tordai Csaba várja a fideszeseket. Az a Tordai Csaba akinek belvárosi ügyvédi irodájában nemrég házkutatást tartott az adóhatóság, mivel a gyanú szerint itt hamisíthatták meg a Karácsony-féle "mikroadományos" dokumentumokat.

Amikor 2010. május 31-én a későbbi tárcavezető, Navracsics Tibor besétált a Bajnai-kormány Miniszterelnöki Hivatalának épületébe, akkor a kancelláriát vezető Molnár Csaba irodájában mások mellett Tordai Csaba fogadta őt – derül ki a Heti Válasz által az eseményről készített videóból (4:18-tól látható a szóban forgó részlet).

A jogász végzettségű Tordai jelenleg Karácsony Gergely jogi főtanácsadója, és a főpolgármester körül kirobbant mikroadományos botrány egyik főszereplője, ugyanis az ő irodájában hamisíthattak meg több, az adománygyűjtés körülményeiről szóló jegyzőkönyvet.

Tordairól bár köztudott, hogy főosztályvezetői, államtitkári pozíciókat viselt a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányokban, ám egy olyan kényes tárgyalásban való részvétel, mint amilyen a minisztériumok átadás-átvételének a folyamata, azt felételezi, hogy Tordai a legbelső bizalmi kör tagja a baloldalon.

Tordai politikai karrierje a 2010-es években inkább lefelé ívelt, 2019-től azonban Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója lett. Bajnai Gordon a Városháza-gate botránya során az egyik hangfelvételen azt mondta beszélgetőtársainak Tordairól, hogy ő ajánlotta be Karácsonyhoz, illetve azt is hangsúlyozta, hogy „két ember üzemelteti ma a fővárost, Tordai Csaba az egyik”. (Érdekesség, hogy Bajnai által említett két ember közül a másik is a Heti Válasz 2010-es videójában szerepel, Kiss Ambruss főpolgármester-helyettes a felvételeken Kiss Péter MSZP-s miniszter jobbkezeként bukkant fel.)

Mint arról korábban már beszámoltunk, Gyurcsány és Bajnai embere, Tordai Csaba nagy bajba került, ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) házkutatást tartott a jogász belvárosi ügyvédi irodájában november 9-én. Érdeklődésünkre az adóhatóság akkor azt közölte, hogy a „NAV munkatársai büntetőeljárás keretében, adományládákba gyűjtött mikroadományokkal összefüggésben kutattak és foglaltak le bizonyítékokat egy budapesti ügyvédi irodában”.

Ismert: a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 506 millió forintot fizetett be készpénzben a szervezet képviselője, Perjés Gábor. A pénzek állítólag mikroadományokból származnak, ám a gyanús körülmények miatt a 99 Mozgalom számlavezető pénzintézete, az OTP feljelentést tett. A bank szerint nem kerülhettek olyan módon a leadott pénzek az adománygyűjtő ládákba, ahogyan az a jegyzőkönyvekben szerepelt. Ez utóbbi dokumentumok közül többet meg is hamisíthattak, ugyanis az iratokat hitelesítő két MSZP-s pártmunkatárs vallomása szerint ők csupán egyetlen iratot szignóztak, miközben aláírásuk tíz dokumentumon is megtalálható.

Az MSZP-t nem keresték ebben az ügyben, egyetlen MSZP-s politikust sem. Az MSZP munkatársai és tagjai segítették Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti előválasztási kampányát, erre a kampányra és a főpolgármester ebbéli támogatására büszkék vagyunk. Az MSZP ekkor is minden tekintetben a jogszabályokat betartva járt el a választási kampányok és az előválasztás során. Két munkatársunk arról tájékoztatott minket, hogy zajlik egy adóügyi eljárás a Nemzeti Adóhivatalnál, amelyben magánszemélyként tanúskodtak egy kihallgatáson. Megerősítették, hogy egy alkalommal részt vettek adományláda felbontásában, a ládába érkezett összeg megszámolásában és jegyzőkönyvezésében, ennek során minden jogszabályt betartva. Az adománygyűjtés egyéb részleteiről nem rendelkezünk információval

– hangsúlyozta a párt.

Meghamisíthatták a jegyzőkönyveket

Úgy tudjuk, a jegyzőkönyvek aláírása Tordai Csaba belvárosi ügyvédi irodájában, a már említett házkutatás helyszínén történt. Mint ismert, összesen tíz jegyzőkönyv volt, ebből ezek szerint egyetlenegyen szerepelt az említett politikusok hiteles aláírása. Kilenc jegyzőkönyvön nem szerepelhetne a nevük, azaz nagy valószínűséggel a többit meghamisíthatták.

Házkutatás a baloldal ügyvédjénél

Mint arról pár napja beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói múlt csütörtökön, a késő esti órákban megjelentek a Vécsey utca 4. szám alatt, ahol Tordai Csaba ügyvédi irodája található. Érdeklődésünkre az adóhatóság akkor azt közölte, hogy a „NAV munkatársai büntetőeljárás keretében, adományládákba gyűjtött mikroadományokkal összefüggésben kutattak és foglaltak le bizonyítékokat egy budapesti ügyvédi irodában”.

A Fővárosi Főügyészség pedig arról tájékoztatott, hogy „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban az adónyomozók halaszthatatlan eljárási cselekményként végeztek kutatást egy budapesti ügyvédi irodában”.

Hozzátették: a kutatás és lefoglalás ügyész részvételével zajlott, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárási törvény alapján az ügyvédi irodában tartott kutatáson ügyész jelenléte kötelező. A nyomozó hatóság a kutatás eredményeként biztosított bizonyítási eszközöket őrzésbe vette, a Fővárosi Főügyészség pedig – a törvényi előírásoknak megfelelően – soron kívül indítványt tett a lefoglalásukra az annak elrendelésére illetékes bíróságnál.

Minden a titkosszolgálati vizsgálattal kezdődött

A 99 Mozgalom bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatti botrány azt követően robbant ki, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentését, amelyet a tavalyi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek. A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizette be az említett 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára.

Az OTP is feljelentést tett

Az ügyben – amelyben Tényi István és a 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP is feljelentést tett – költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. A pénzintézet vizsgálata lényegében megállapította, hogy az adományládákba nem is férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt. Kiderült az is, hogy a nagyrészt euróban és fontban lévő bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A bank által feltárt adatokból arra lehet következtetni, hogy mikroadományokról szó sem lehetett.

Az érintettek hallgatnak

A Magyar Nemzet napok óta keresi az érintetteket, akik teljes hallgatásba burkolóztak a házkutatás nyilvánosságra kerülése óta, és lapunk számára elérhetetlenek. A mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor, Karácsony Gergelyhez és Tordai Csabához, a főpolgármester jogi tanácsadójához hasonlóan, nem válaszolt megkeresésünkre.

Hiteltelen a kis- és nagy „ládikák” meséje

Karácsony Gergely egyébként a finanszírozási üggyel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott, nincsenek jogszerűségi problémák. A főpolgármester hangsúlyozta, nem tudja, kiktől kapták a félmilliárd forintnyi támogatást, mivel az mikroadományokból gyűlt össze. Arra a kérdésre, hogy elhiszi-e, hogy anonim módon összegyűlhet ötszázmillió forint, úgy felelt: csak így gyűlhet össze.

Magyarországon kevesen vannak, akik névvel, címmel vállalják, hogy anyagilag támogatják az ellenzéket – húzta alá Karácsony Gergely, aki szerint az euróbefizetések is, amiket a „kis ládikákba” dobtak be, gazdag magyar emberektől származnak. A főpolgármester később „nagy ládikákról” beszélt.

Ez azonban az elmúlt hetek fejleményei tükrében teljesen hiteltelennek tűnik.