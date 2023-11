Holtan találták a házaspárt a lányuk otthonában, miután a férj gyilkossággal fenyegetőzött

Borzasztó bűntényről érkeztek részletek a tengerentúlról. Egy jómódú, hétköznapi házaspár két tagjára lőtt sebekkel találtak rá a lányuk otthonában Kaliforniában. A férfi már a helyszínen belehalt a sérüléseibe, a nőt még kórházba szállították, azonban az életét már nem tudták megmenteni. Az ügyet gyilkosság-öngyilkosságként kezelik, ugyanis a férfi előre bejelentette egy ismerősének, hogy ezt tervezi a feleségével és saját magával tenni. Először lelőtte a nejét, majd maga felé fordította a fegyvert.

Nem tudták már a nő életét sem megementeni /Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

Egy angol taxitársaság vezetője a 61 éves Carl Ashcroft, és az 55 éves felesége Kathryn Amerikába utazott, hogy meglátogassák a lányukat. Ez idő alatt nála is laktak Kaliforniában. A férfi azonban úgy döntött, hogy vásárol egy pisztolyt, és megöli a feleségét, majd önmagával is végez. Tervéről értesítette egy barátját is, azonban a férfi viccnek minősítette az elmondottakat, és nem tett semmit. Erről a Metro magazin számolt be, amely a rendőrségtől megszerezte az ismerős tanúvallomását.

Carl soha nem törődött a fegyverekkel, de amíg Amerikában volt, valami bekattant nála és vásárolt egy fegyvert. Azt mondta nekem, hogy azért vett pisztolyt, hogy megtegye

- árulta el a rendőrség forrása. Az ismerős azonban nem értesítette a hatóságokat Carl tervéről, mert nem vette komolyan az elmondottakat. Szerinte semmi előjele nem volt a tragédiának, ugyanis 40 éve voltak együtt a szerelmesek és jó viszonyt ápoltak, veszekedések nélkül.