"Kötelességem erősnek maradni" – hamarosan utcára kerül az anya, aki hatéves, halálos beteg kislányát neveli

Összetört egy anya szíve, akinek hatéves kislánya gyermekkori demenciával küzd, amely miatt a kicsi beszélni sem tud, ahogy mozogni is alig.

A kislánynak csak pár éve lehet háta Fotó: gofundme.com

A brit Hollie Self lánya, Phoebe egy ritka genetikai betegségben, az úgynevezett Sanfilippo-szindrómában szenved. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg már csak öt éve van hátra, elveszti mozgásképességét, a betegség súlyosbodásával pedig szondán keresztül kell majd táplálni. A családnak most azzal is meg kell küzdenie, hogy nincs hol lakniuk, mivel a stockporti Hazel Grove-ban bérelt lakásuk bérleti szerződése áprilisban lejár, miután a tulajdonos bejelentette, hogy pénzügyi nehézségek miatt eladja az ingatlant. A kétségbeesett Hollie új otthont keres, és jelenleg várólistán van a stockporti tanácsnál – de nincs meggyőződve arról, hogy időben találnak neki egy elérhető árú otthont.

Nehéz... Csak annyit tehetek, hogy nem adom fel, anyaként kötelességem erősnek maradni.

Bizonytalanságban vagyunk... A tulajdonos nagyon rendes, azt mondta, mindent átgondolt, hogy segítsen nekünk, de egyszerűen nem tud. Fogalmam sincs, hol fogunk élni. Főállású gondozó vagyok, így nem engedhetem meg magamnak a kauciót, és a családom nincs abban a helyzetben, hogy segítsen. Segítségre van szükségünk – fogalmazott a kétségbeesett anya, akinek GoFundMe adománygyűjtő oldalt indítottak – írja a Mirror. Bár már érkeztek adományok, a cél még messze van – az, hogy a lehető leghamarabb megfelelő otthont találjon magának és gyermekének.