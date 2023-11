"Egy lakás árát hagytam ott a plasztikai sebészeknél. Megérte?"

A plasztikai beavatkozások már-már az életünk mindennapjaihoz tartoznak: egyre elérhetőbbek, és már nem az a kérdés, hogy megengedheti-e valaki magának, hanem az, hogy szeretné-e – vagy még inkább: mikor szeretné. Horváth Gréta épp a közelmúltban beszélt arról, hogy egyáltalán nem "ördögtől való" kés alá feküdni, ha szükséges – ő például 30 kilós fogyását koronázta meg a felesleges bőr eltávolításával –, Keleti Györgyi pedig egyenesen úgy fogalmazott: kötelezővé tenné a plasztikát. Persze vannak, akik masszívan átesnek a ló túloldalára, és már rá sem lehet ismerni egykori önmagukra. Sokak szerint ilyen túlzásokba esett az a mexikói modell-influenszer is, aki átszámítva több, mint 35 millió forintot, azaz egy kisebb lakás árát költötte eddig a testére.

Ana Espinola jó pár plasztikai beavatkozáson van már túl Fotó: YouTube

Ana Espinola számára minden a megjelenés: Playmate-ként is oda kell figyelnie a külsejére, és Instagram-követői is elvárják tőle, hogy tökéletes legyen minden fotón és minden videón. Ez persze nem csak komoly munkával jár, de – legalábbis az ő elképzelése szerint – jó pár plasztikai műtéttel is. Ana lassan sűrűbben jár a plasztikai sebészéhez, mint más fogorvoshoz: eddig többek közt három orrplasztikán és öt mellműtéten van túl, ugyanakkor érzése szerint még ez sem elég az érvényesüléshez.

– Mindenki Playmate, mindenki Victoria's Secret modell. Azt hiszed, hogy ha megmutatod a melled, virális leszel, de túl sok mell van már most is a közösségi oldalakon – magyarázta a Truly videójában Ana, aki szerint a mesterséges szépészeti beavatkozások mindenki számára elérhetőek, így mindenkinek adott a lehetőség, ami neki.

Nincs csúnya nő, csak olyan, aki nem akar önmagába fektetni

– jelenti ki ennek kapcsán.

Michael Jacksonhoz hasonlítják

Az persze más kérdés, hogy mennyire éri meg, mennyire érte meg a befektetés, amit a mexikói hölgy tett: kritikusai szerint ugyanis aggasztóan gyorsan kezdett el az utóbbi időben hasonlítani Michael Jacksonra. Ezzel Ana is tisztában van, ám meglepő módon nem különösebben zavarja.

– Nem különösebben sértődök meg azon, hogy Michael Jacksonhoz hasonlítgatnak – zárta rövidre a témát.

Ana egyébként az eddigi plasztikai beavatkozásai kapcsán elárulta: nem voltak a műtétek előtt sem rossz mellei, egyszerűen csak látta, hogy manapság mindenki műmelleket csináltat, így ő is kés alá feküdt. Az orrával már más volt a helyzet: Miss Krumpliorrnak csúfolták, így biztos volt benne, hogy az arca ezen részén komoly változásokat szeretne. Hogy jól sikerült-e, az már más kérdés, hiszen valóban kezdi az orra a pop királyát idézni – és egy cseppet sem jó értelemben.