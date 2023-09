Brutálisan megváltozott Berki Mazsi arca, lassan már fel sem ismerni

Berki Mazsit rengeteg támadás éri az elmúlt hónapokban a külseje miatt. Több pletyka is szárnyra kelt, hogy Berki Krisztián özvegye több szépészeti beavatkozást is megcsináltatott az utóbbi időben. Ebből egyet-kettőt be is vallott követőinek, például a szülése után rendszeresen hangoztatta, hogy póthajat visel. Ám Berki Mazsi az elmúlt hónapokban az ajkát is többször feltöltette, mondván, mindenkinek van olyan terület a testén, amivel nincs megbékélve.

Többször is elmondta Mazsi, hogy a száját feltöltette (Fotó: Máté Krisztián)

Azonban a fránya kommentelők azt is elhintették, hogy kés alá feküdt, hogy kebleit megnagyobbíttassa.

– Karácsony előtti héten volt a műtétje, vagyis a kompressziós melltartót tuti nem hordta elég ideig, ha 3 hétre rá már nyaralt. Biztos forrásból tudom, azon a héten az instán is el volt tűnve – írta egy kommentelő korábban, aki biztosra véli, hogy Mazsinak mikor volt műtétje.

Végül a teljes metamorfózisra a koronát az tette fel, hogy barna haját szőkésre változtatta a nyár folyamán.

Elmondása szerint csík szájat örökölt, ezért töltette fel (Fotó: Instagram)

Valami nem stimmel Mazsi arcával

A napokban ismét furcsán megváltozott Mazsi arca és nem új kedvenc sportjának, a boksznak köszönhetően alakult át. Nemrég Mazsi sminkes barátjánál járt, majd egy friss képet is megosztott huszonnégy óráig látható történetében, amit ide kattintva tudsz megtekinteni!

Mazsi szöveget is írt a kép mellé, amin a végeredményt lehet látni.

Adrival már több, mint 10 éve ismerjük egymást. Budapesten ismertem meg, de az élet úgy hozta, hogy most újra egy városban élünk. Nem kérdés, ha sminkre van szükségem, őt hívom Székesfehérváron

– írta a képhez.

Bár laikusként is meg lehet mondani, hogy Mazsi képén valami nem stimmel, de csak tüzetesebb vizsgálat után jövünk rá a rejtett igazságra. Ami azt mutatja, hogy Mazsi ismét feltöltette a száját, azonban ez már egy nagyobb dózis lehetett, hiszen korábban visszafogott, és vékonyabb formája volt ajkának, míg most jócskán megvastagodott szájszéllel mosolyog a kamerába.