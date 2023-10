Újabb oltás érkezhet: megszólalt a szakértő a vérzéses lázról

A WHO hangja vészjóslóan figyelmeztet bennünket: A Dengue-láz, melyet az egyiptomi csípőszúnyog által terjesztett dengue-vírus okoz, további terjedést mutathat Európa déli részei felé és az Egyesült Államokban is megjelenhet - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető tudósa, Jeremy Farrar. A klímaváltozás és az urbanizáció miatt, a Dengue-láz terjedése drasztikusan megnőtt az elmúlt évtizedekben. A betegség korábban messze ázsiai és dél-amerikai területeken dúlt, de most Európa déli részei felé is terjed, sőt, az Egyesült Államokban is megjelenhet. Újfajta veszéllyel kell tehát szembenéznünk gyermekeink nevelése során. A gyakori szúnyogcsípések ezután halálos veszélyt is jelenthetnek, a legkisebbeket pedig még oltással sem tudjuk védeni.

Sok a halálos áldozat

A vérzéses Dengue-láz az évente mintegy 20 ezer ember halálát okozza, és most, a 21. században, a halálozási számok drasztikusan megnőttek. A betegség gyorsan terjed, és sok fertőzött esetében tünetmentes marad, ami azt jelenti, hogy sokkal több fertőzött lehet, mint amennyit hivatalosan regisztrálnak. Ennek oka, hogy a legtöbb esetben a betegség enyhe, influenzaszerű tünetekkel jár, a súlyos megbetegedés kockázata azoknál nagyobb, akik másodjára fertőződtek meg. Ezen betegek egy kis részénél olyan súlyos megbetegedés alakul ki, amely potenciálisan halálos vérzéshez és szervkárosodáshoz is vezethet. A vérzéses Dengue-láz halálozási aránya kezelés nélkül akár elérheti a 10 százalékot is, de a megfelelő ellátással lecsökkenthető 1 százalékra. A védelem azonban nem kielégítő.

Megjelenhetnek hamarosan

Sár József rovarszakértőt kérdeztük, hogy a már Magyarországon megjelent Tigrissszúnyog is terjesztheti-e a betegséget.

Fontos hogy különbséget tegyünk a megtelepedés és az észlelés között. Az biztos, hogy változik a klímánk, de amíg van tél és fagy addig a szubtrópusi-trópusi területekről nem fognak tudni megtelepedni szúnyogfajok, csupán megjelenhetnek, behozhatják őket turisták, vagy a madarak, itt szaporodhatnak is, de télen elpusztulnak. Természetesen a betegségeket a behurcolt fajok is terjeszthetik majd

- fogalmazott a szakértő.

Mint elmondta, maga is elkapta a kis Dengue lázat Brazíliában, ami egy pár napos betegség volt. De azt mesélték neki, hogy időnként – ahogy ott mondják – nagy Dengue láz járványok is kitörnek, melyek rengeteg áldozatot szednek. Összességében tehát nincs kizárva hogy az éghajlatváltozás magával hozza a trópusi szúnyogfajok tartós Európai megtelepedését.

Nincs megfelelő védőoltás

A betegség gyógyítására nem áll rendelkezésünkre hatékony gyógyszer, csak tüneti kezelésre szorítkozhatunk, ami általában lázcsillapításból és ágynyugalomból áll. - írja Dr. Horváth Balázs. Az orvos kifejti továbbá, hogy a legyengített vírust tartalmazó vakcinát már 2019-ben engedélyezték az Unióban, de hazánkban egyenlőre nem elérhető ez az oltóanyag.

A Dengue-láz elleni vakcina csak olyan személyek esetében alkalmazható, akik 6-45 év közöttiek, és laboratóriumi vizsgálatok igazolták náluk a korábbi Dengue-fertőzést, illetve endémiás területen élnek.

- írja az orvos.

Gyermekeink védelme a legfontosabb. Most még inkább vigyáznunk kell rájuk. A megfelelő óvintézkedésekkel, például zárt ruházattal, hatékony szúnyogriasztó szerekkel és szúnyoghálóval az otthonunkban, lehetünk a legjobban felkészülve erre a rémálomra.