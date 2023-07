Először csak lázas lett, kiderült: halálos vírus fertőzte meg a magyar influenszert

Ahogy az utazásunk során haladunk, nemegyszer találkozhatunk kellemetlenségekkel, melyek szinte elkerülhetetlenek az idegen kultúrák felfedezésekor. Legyen szó kulturális sokkról, vagy az idegen konyha okozta gyomorproblémákról, kisebb elővigyázatossággal ezeket mind el tudjuk kerülni. Hamikus Renátát azonban egy váratlan és komoly fertőzéssel diagnosztizálták, ami akár életveszélyes is lehetett volna.

Renit egy veszélyes betegség támadta meg Fotó: Renáta Hamikus

Hirtelen az egész nyaralás forgatókönyve veszélybe került, és a paradicsomi környezet helyett a kórházak és az orvosi kezelések világában találták magukat. A távoli országban, több tízezer kilométerre otthonuktól, ismeretlen nyelven kellett tájékozódniuk a thai egészségügyi rendszerben.

Az egész egy napszúrásnak gondolt lázzal kezdődött

Lapunknak most elmesélte a történetét Reni, aki betegsége elején egyáltalán nem gyanakodott, hogy valami komolyabb baj lehet. Az első tünete az volt, hogy lázas lett.

- A lázcsillapító után jobban lettem, tényleg csak egy napszúrásra gyanakodtam, azonban amikor kezdett kimenni belőlem a gyógyszer megint belázasodtam, és rettenetesen gyengének éreztem magam.

Fájt a bőröm, és alig tudtam kimászni az ágyból.

Az előre eltervezett hajóutat két napon keresztül folyamatosan lemondtuk, ekkorra már találkoztam a dengue láz okozta tünetekkel. Végül csak elvonszoltam magam az útra, de a hajóút után, Koh Phi Phi szigetén kénytelenek voltunk kórházba menni, ekkor kaptam meg a diagnózist - mesélte a fiatal lány.

Dengue lázat kapott egy szúnyogtól

Reni szerint az ún. "dengue lázat" hordozó szúnyog csupán az emberek 1%-át csípi meg egy adott hónapban, vagyis megelőzésről sem tudunk igazán beszélni, a legyengült szervezettel rendelkezők, és a várandós anyukák számára pedig halálos végkimenetelű is lehet a betegség.

- A diagnózist követően természetesen sokkot kaptam.

Azonnal infúzióra kötöttek, mert ekkorra már vészesen dehidratált volt a szervezetem.

Fontos megemlítenem, hogy mindenki nagyon segítőkész volt, mindent megkaptam amire szükségem volt. Az orvos elmondta, mi a fertőzés pontos lefolyása és mik a tünetek, ezek között lehetett volna a vérképzés súlyos leállása is. Nyolc napig, nyolcszor vettek vért tőlem, hogy ellenőrizzék a trombocita számot, innen tudtuk ugyanis, hogy hol tart a betegségem lefolyása. Kezelésem során rengeteg gyógyszert kaptam, egyikre még allergiás is lettem, továbbá az is megnehezítette az ottlétemet, hogy régóta tűfóbiám van.

- folytatta Reni a nem mindennapi történetet.

Mi a tanulsága a történetnek?

Mindig kössetek biztosítást!

- vágta rá a kérdésre a szinte egyértelmű választ a modell, aki már túltette magát a betegségen, jelenleg is élvezi szerelmével a mesés nyaralást.