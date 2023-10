Szívszorító: Egy gyönyörű kislányt hagyott árván a Hajdúszoboszlón brutálisan meggyilkolt Thomas

A 43 éves Thomas M. látogatóba érkezett Hajdúszoboszlóra egy magyar párhoz, akik egy kerti sütögetés közben brutálisan meggyilkolták. A lengyel férfit a vendéglátói elásták a kertben, majd lebetonozták. A gyilkosok beismerték tettüket, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte letartóztatásukat, a család pedig épp arra gyűjt, hogy Thomas testét hazaszállíthassák Lengyelországba. Most kiderült, a 43 éves férfinek volt egy kislánya is.

Apja és lánya boldogan mosolyognak a kamerába Fotó: Facebook / Letsdothis Tomasz

Egy kislányt is hátrahagyott

Thomas eltűnését október 3-án jelentette a családja, miután nem jelent meg angliai munkahelyén. A férfit az egész ország kereste, magyar eltűntkereső is nyomozott holléte után. Az utolsó információk szerint a férfi Magyarországra látogatott egy hajdúszoboszlói párhoz, akik, mint kiderült, szeptember 30-án egy kerti sütögetés után összevesztek a férfival, majd megölték, a kertben elásták és betont öntöttek rá. Most kiderült, hogy Thomasnak egy előző kapcsolatából született egy kislánya is, Natalka. A lengyel férfi tragikus halálával tehát nem csak egy testvért és fiú gyermeket vettek el a gyilkosok a családtól, de egy édesapát is. Thomas közösségi oldalán több fotó is van a tündéri Natalkával, szerették az időt együtt tölteni.

Legjobb barátok örökre

– ezeket a szavakat írta Thomas az egyik közös fotója alá kislányával, ami még hét évvel ezelőtt készült. A fotón hatalmas mosollyal néznek bele a kamerába.

– Apuka és a klónja – írta a képhez kommentben a nagymama, Thomas édesanyja. A közösségi oldalon található képek azt bizonyítják, hogy az édesapa sok időt töltött lányával családi körökben, de utaztak is együtt.

Minőségi időtöltés a gyerekkel

– írták a képekhez az ismerősök elismerően.

Gyönyörű helyeken járt együtt kislányával a Hajdúszoboszlón meggyilkolt családapa Fotó: Facebook / Letsdothis Tomasz

Sokan szerették

A Bors úgy tudja, hogy Thomas M. egy magyar nővel, Mariannával ismerkedett az idő alatt, amikor Magyarországra jött. Azt tervezte, hogy ha visszatér a kiruccanás után Angliába, ahol mindketten élnek, találkoznak is végre személyesen. A találka azonban nem valósulhatott meg, ahogyan kislányát sem ölelheti többet magához.

Tervei voltak még, el akarta adni a londoni házat és a pénzből utazgatott volna. Nagyon szerette az életet és őt is sokan szerették, jó kedélyű, vidám figura volt, közkedvelt itt Londonban is

– mesélt Thomasról és terveiről Marianna a Borsnak, aki az egyik utolsó ember volt, akivel a lengyel férfi még beszélt halála előtt. A legszörnyűbb pedig, hogy a családnak egy újságcikkből kellett megtudnia, hogy mi történt a férfival.