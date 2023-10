Pesterzsébeti tragédia: szívszorítón búcsúztak Ricsitől az iskolájában – Videó

Néma csendben, csapatokban ballagtak a fekete ruhába öltözött gyerekek, szülők és környékbeli civilek az elé az általános iskola elé, ahol az egész országot megrázó tragédia történt kedden reggel.

A szülők, diákok, barátok és a helyiek mécseseket gyújtottak. Fotó: Bors

Mint arról már többször is írtunk, a 9 éves R. Richárd aznap reggel, mint minden nap, fél nyolc körül iskolába ment édesanyjával. Azonban az iskolai papírgyűjtés miatt felgyülemlett hulladékért kedd reggelre szemétszállítót hívtak, amelynek sofőrje manőverezés közben nekiment az iskola kapujának, az azt tartó betontömb pedig Ricsire és az édesanyjára zuhant. Bár az asszony is súlyosan megsérült, eltört a lába, ő ki tudta szabadítani magát, de Ricsi már nem: a harmadikos fiúcska azonnal életét vesztette.

Korábban az iskolája szívszaggató közleményt tett közzé:

A szavak ilyenkor nehezen jönnek. Bármit mondunk, írunk, teszünk, nem hozza vissza Őt nekünk. A fájdalmunk leírhatatlan! Mindenben támogatjuk a szülőket. A hibáztatás teljesen természetes, mi magunk is ezt tesszük, a hatóságokkal együttműködünk mindenben

– írták.

Az eseményre hosszú, tömött sorokban érkeztek az emberek - Fotó: Bors

Bár a tragédia napján a helyiek szerveztek egy szomorú búcsúztatót Ricsi emlékére, az iskola is elköszönt diákjától. A búcsúztatót az iskola udvarán tartották csütörtökön délután, az eseményre pedig többszáz, sokak szerint akár ezer ember is érkezett, a tömeg hosszú sorokban kígyózott az utcán. Emiatt még a rendőrség és a polgárőrség is kivonult, hogy biztosítsák a helyszínt és koordinálják az embereket.

Erre azonban alig volt szükség: a hatalmas tömeg ugyanis fegyelmezetten, lehajtott fejjel, mécseseket, virágot vagy apró koszorút szorongatva ballagott be az intézménybe.

Ricsi focicsapata is felsorakozott, a könnyező fiúk és edzőjük egyenmezbe öltözve sétáltak be az udvarra, ahol egy mécsesekkel, gyertyákkal, focilabdával és virágokkal körbevett fotó állt Ricsiről, míg a kép alá egy színes gyermekrajzot függesztettek, amit vélhetően maga a tragikus sorsú kisfiú rajzolt korábban.

Az iskola előtt és az iskola udvarán is tucatjával állnak a mécsesek, plüssjátékok, üzenetek - Fotó: Bors

Az esemény az udvaron néma csendben telt, amit csak olykor tört meg a halk sírás.

Nem bírom tovább, menjünk

– mondta egy édesanya halkan, elcsukló hangon a fiának, aki egy apró mécsest helyezett el a pislákoló gyertyák sokasága között. A mécsesek előtt több gyászszalag is feküdt, ezek többségét gyermekkézírás borította: a barátok búcsúztak el a mindenki által szeretett kis focistától.

A megemlékezésen nemcsak a helyiek, az iskolai diákok, tanárok, barátok és szülők, de a kerület polgármestere is részt vett. Lapunk munkatársai nem akarták megzavarni a néma gyászt, ezért az iskolában nem készítettünk fotókat, csak kívül, a kerítés mellett a járdát borító mécseseknél.

