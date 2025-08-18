UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Menekítik az embereket: bombát találtak Debrecenben

Debrecen
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 15:37
Lezárták a környéket a rendőrök.
Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn.

Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet.

