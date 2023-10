"A fájdalmunk leírhatatlan!" – összeroppantak a diákok, akik látták Ricsi halálát

Mécsesek, plüssjátékok, labdák és virágok tucatja borítja most is a járdát az előtt a pesterzsébeti általános iskola előtt, ahol egy egész országot megrázó tragédia történt kedden reggel. Mint arról a Bors az elsők között hírt adott, az iskolai papírgyűjtés miatt odarendelt teherkocsi éppen a suli udvarára próbált manőverezni, azonban nekiment a kerítésnek, és kidöntötte az azt tartó betonfalat.

A tragédia megrázta a tanárokat, a diákokat, a szülőket Fotó: MG

A harmadik osztályos R. Richárd azonban éppen akkor ballagott iskolába édesanyjával, a betonfal pedig egyenesen a 9 éves gyermekre zuhant. A kődarabok az őt kísérő édesanyját is eltalálták, és bár az asszony lába eltörött, de neki végül sikerült kiszabadítani magát a romok alól. A nő ezután azonnal fia segítségére sietett, és zokogva, saját kezével próbálta meg kiemelni fiát a beton alól. Információink szerint azonban a tragédia pillanatában egy másik nő is odarohant hozzájuk: az asszony éppen saját gyermekeit vitte iskolába, amikor a fal leomlott. A családanya nem habozott, azonnal lefékezett, és kipattant a kocsiból, majd odarohant a síró, sérült asszonyhoz, és együtt próbálták meg leemelni a kőtömböt Ricsikéről.

A két nő együttes erővel próbálta leemelni a 400 kilós tömböt Ricsiről Fotó: MG

A beton azonban túl nagy volt, képtelenek voltak elmozdítani a közel 400 kilós romot. Úgy tudjuk, hogy az asszony azóta teljesen összetört és maga alatt van, képtelen feldolgozni a történteket.

De nem csupán ő, hanem az iskola tanulói is romokban hevernek a történtek óta: van olyan diák, aki azóta is zokog, képtelen iskolába menni:

Nem tud bemenni a suliba, annyira kiborult. Fociról ismerte a gyermekem Ricsit, nagyon kedves, édes kisfiú volt. Szerintem ezen a héten nem is viszem őt iskolába, és az sem kizárt, hogy pszichológushoz kell vinnem

– mondta a Borsnak egy családanya. Egy másik kislány édesanyja elmondta, hogy az ő gyermeke is nagyon kedvelte Ricsit.

– Közvetlen kisfiú volt, szeretett a nagyokkal beszélni – mesélte. Hozzátette, a lánya képtelen beszélni a tragédiáról, főleg, hogy előttük vitték el a kisfiú holttestét:

Ott tették be előttük a halottszállítóba, attól nagyon kiakadt

– mondta. A legtöbb szülő arra a megemlékezésre is ellátogatott, melyet Ricsi emlékére szerveztek a tragédia napján, este.

Mécsesek tucatját gyújtották Ricsi emlékére Fotó: Bors

Az iskola is gyászba borult, úgy tudjuk, egy tervezett futóversenyt is elhalasztottak a borzalmak miatt. Az intézmény a diákoknak külön pszichológust biztosít, hogy segítsenek feldolgozni nekik a történteket:

– A fájdalmunk leírhatatlan! Mindenben támogatjuk a szülőket. A hibáztatás teljesen természetes, mi magunk is ezt tesszük, a hatóságokkal együttműködünk mindenben – írták közleményükben. Lernyei Ákos igazgató azt is hozzátette: az iskolában is pszichológus segíti a diákokat a trauma feldolgozásában.