Mága Zoltán: „A magyar zene nyelvét mindenki érti”

Hatalmas sikerrel, a Szent István-bazilika előtti térről indult útjára Mága Zoltán Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című 100 állomásos jótékonysági koncertsorozata, amely immár a negyedik nagyszabású országos misszió folytatásaként valósul meg. Az esemény a nemzeti összetartozás, a keresztény értékrend és a közös szolgálat ünnepélyes üzenetével kezdte meg országjáró útját.

Több ezres közönség ünnepelte a Szent István-bazilika előtti téren azt a felemelő pillanatot, amikor Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész útjára indította új, száz állomásos jótékonysági koncertsorozatát, „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” címmel. Az augusztus 20-ai állami ünnepségsorozat hivatalos nyitóeseményeként megrendezett gálakoncert a nemzeti összetartozás, a társadalmi felelősségvállalás és a keresztény értékek jegyében vált valódi közösségi élménnyé.

A Kárpát-medence legnagyobb jótékonyság koncertsorozatának nyitóeseményével Szent István királyunk örökségének jegyében, Budapest szívéből indult el az üzenet a világnak: Magyarország szabad, békés és erős ország és saját jövőnkről mi döntünk, és együtt írjuk tovább nemzetünk történetét.

Mága Zoltán ünnepi köszöntőjében így fogalmazott:

„Szent István király nemcsak országot alapított, hanem jövőt is épített. Olyan alapokat fektetett le, amelyekre a magyarság ezer éve támaszkodik: a keresztény hitet és a közösség erejét.”

A művész külön köszöntötte azokat, akik nap mint nap a közösség szolgálatában állnak:

„Hálánk és tiszteletünk jeléül szeretném köszönteni a rendvédelmi és egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat és a szociális intézményekben dolgozókat. Ők, áldozatos munkájukkal valóban sokat tesznek a jelenért és a jövőért.”

Megható szavakkal fordult az idősekhez is:

„Ők azok, akik értünk dolgoztak, neveltek, példát mutattak. Megérdemlik, hogy soha ne feledkezzünk meg róluk! Egy kedves szó, egy apró gesztus nem kerül sokba – de felbecsülhetetlen az értéke.”

A gála díszvendégei között egyházi főméltóságok, miniszterek, országgyűlési képviselők, tábornokok, valamint közel húsz ország diplomatái és nagykövetei foglaltak helyet.