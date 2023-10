Orbán Viktor: Mi vagyunk a legbiztonságosabb és a legstabilabb ország Európában

Ahogy tavaly, úgy idén is egy vidéki nagyvárosban tartotta meg október 23-i beszédét Orbán Viktor. Mint azt 2022-ben a helyszínválasztás kapcsán kiemelte: "Budapest nem azonos az országgal, 1956 nem egy város, hanem az egész ország, sőt az egész nemzet forradalma volt." 2023-ban a forradalomra, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltására Veszprémben emlékezett meg a miniszterelnök.

– Ma a világ minden pontján emlékeznek és ünnepelnek az ott élő magyarok. A magyar szabadság napján innen, Veszprémből köszöntjük a magyarországi, a Kárpát-medencei és a teljes világ magyarságát – kezdte beszédét Orbán Viktor, majd emlékeztetett: október 23-át ünnepeljük, de Veszprémben már 22-én megalapították forradalmi szervezeteiket és kihirdették követeléseiket. Veszprém mindig is elöl járt, már 1000 évvel ezelőtt is.

Nem csak lekezelő, de egyenesen hiba 1956-ot csak a rivaldafényben álló fővárosunk forradalmának látni

– folytatta, kiemelve: minden településnek megvolt a maga forradalma.

1956 az európai Magyarország utolsó esélye volt

'56 az egész nemzet közös szabadságharca volt, emlékeztetett a miniszterelnök, kiemelve: egy egész nemzet állt a vérpadon. Brusznyai Árpád veszprémi forradalmárról is szót ejtett. Mint mondta: ő is tudta, hogy 1956 hazánk utolsó esélye volt a szovjet megszállás ellen.

1956 az európai Magyarország utolsó esélye volt, hogy kiszakítsa magát az európai kultúrát, a keresztény civilizációt és a nemzetek létjogát tagadó bolsevik szocializus világából.

A magyar '56-os forradalom nem artikulálatlan üvöltés, hanem józan, mértéktartó és felelősségteljes mozdulat volt – húzta alá.

A kormányfő az októberi forradalom kapcsán elmondta: a magyar lovagias nép, és ez az észszerűség rovására megy, így azok törnek ellenünk, akiket korábban védtünk. Elsők voltunk, akik védtük Európát a migráció ellen, és szót emeltünk a béke mellett, és ma is elsők vagyunk, akik vissza akarják tartani az európai népeket, hogy önként meneteljenek bele egy még nagyobb háborúba – mondta a kormányfő. Köszönetet és méltánylást sohasem, gáncsot, hátbatámadást és baráti tüzet gyakorta kaptunk. A magyar sors ezen mintázata időről időre ismétli önmagát.

Nem vigasztal bennünket, hogy a nyugatiak most megehetik, amit főztek maguknak.

Orbán Viktor: 1956 végül 1990-ben győzött

– A mi nemzetünk elég erős, hogy a hibáival is szembenézzen – folytatta a miniszterelnök: – A hazaárulók is bene vannak a történelmünkben, mint a balsors a Himnuszban. Ahol magasság, ott mélység is van: október 23-át november 4. követte.

1956 végül 1990-ben győzött. Mi, akik ott voltunk, akik a politikai csatákat vívtuk, jól emlékszünk.

1956 öröksége nélkül nem győzhettünk volna. A rendszerváltáskor a kommunistáknak csak akkor volt esélye átlépni a demokrácia korszakába, ha bevallották bűneiket. Ezzel azonban elvesztették hatalmukat. Nekünk 1989-ben az volt a dolgunk, hogy befejezzük, amit az 1956-osok elkezdtek.

A miniszterelnök arról is beszélt, polgárháború és gazdasági összeomlás nélkül sikerült a kommunistáktól megszabadulni, sőt, máig Magyarország az egyetlen ország Európában ahol 33 év alatt, ahol egyszer sem kellett előrehozott választást tartani, és máig mi vagyunk a legstabilabb ország Európában.

Orbán Viktor: A szabadság nem menekülés, hanem hazatalálás

1956 győzött és mi visszacsatlakoztunk Európához. Ám ez már nem az a hely, ahonnan kiszakítottak minket. Egyre kevésbé az. Most mást értünk szabadság alatt és különbözőképp képzeljük el a szabadságot is. A nyugatiak számára a szabadság menekülés: szabadulj meg önmagadtól, azt, aminek születtél. Válts nemet, nemzetet, identitást! Mi Magyarországon ennek az ellenkezőjére vágytunk: azok lehessünk, akik vagyunk!

A szabadság nem menekülés, hanem hazatalálás! Vállald, hogy magyarnak születtél, kereszténynek, nőnek vagy férfinak. Vállald, hogy hazafi vagy!

– hangsúlyozta.

– A szabadságot védeni kell, különben elveszünk. Így volt ez 1956-ban, és így van ma is – húzta alá beszédében a miniszterelnök Veszprémben. Ma is vannak olyan dolgok, amik a szovjet időkre emlékeztetnek. A történelem ismétli önmagát. Ám szerencsére Brüsszel nem Moszkva: nem tragédia, csak egy rosszul sikerült kortárs tragédia. Moszkva javíthatatlan volt, Brüsszel és az EU megjavítható. Lesznek még EU-s választások, Európa még él, lélegzik, testében még dolgozik az életerő, amit Veszprém, mint Európa kulturális fővárosa is mutatja.

Veszprém ma megmutatja, milyen a szabadság, ha magyar. Mi még tudjuk, hogy a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk: azon állunk

– összegezte gondolatait Orbán Viktor.