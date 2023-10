"Szerelmes vagyok, hozzámentem a mostohatestvéremhez!"

Igencsak bizarr szerelmi történet borzolja a kedélyeket: egy fiatal lány ugyanis a saját mostohatestvérébe szeretett bele – és viszont. Mára össze is házasodtak, és noha sokan ferde szemmel néznek a boldog párra, ők örömmel hirdetik: nem is lehetne szebb az életük, mint egymás karjaiban. A Finnországban élő Samuli és Matilda akkor ismerték meg egymást, amikor a szüleik összeházasodtak. Egy darabig pontosan úgy tekintettek egymásra, mint amik voltak is: mostohatestvérekként. Aztán valami megváltozott.

Samuli és Matilda ma már férj és feleség - no meg mostohatestvérek Fotó: YouTube

Kifejezetten idegesítőnek gondoltam. Soha nem gondoltam, hogy egymás mellett kötünk ki

– mesélte Matilda, mi volt a véleménye eredetileg a férjéről/mostohatestvéréről. Egy heves, szenvedélyes, véletlenül jött éjszaka után azonban rájöttek, hogy képtelenek meglenni a másik nélkül.

– Egy bizarr, rossz móka volt – összegezte azt a mindent megváltoztató alkalmat Samuli. A pár egyébként nem is nagyon szereti, ha testvérekként hivatkoznak rájuk. Persze nem ment olyan egyszerűen, hogy beismerjék az érzéseiket. Az együtt töltött éjszaka után Matilda egyértelműen kijelentette Samulinak, hogy semmi sem lehet köztük, és senkinek nem beszélhetnek a történtekről, de végül rájöttek, hogy nincs mit tenni, egymásnak teremtettek. Persze még ezt követően sem jutottak el arra a pontra, ahol ma vannak. A lány sokaknak azt hazudta, hogy új szerelme "egy régi barát", akihez közelebb került.

A szülők egyébként meglepően jól fogadták a szerelmesek kapcsolatát. Mint a Truly videójában elárulták: nagyon szép párnak tartják őket, akik igazán összeillenek.

Gyűlölködő kommentek tucatjait kapják

Természetesen nem mindenkinek tetszik, hogy egymás karjaiban kötöttek ki a mostohatestvérek, pláne nem, hogy mindezt a közösségi oldalaikon – például TikTok-csatornájukon – még reklámozzák is.

"Undorító!"

"Terápiára van szükséged!"

"Annyi ember közül épp a mostohatestvéredet kellett választanod, rosszul vagyok tőled!" – ilyen és ehhez hasonló kommenteket kapnak nap mint nap.