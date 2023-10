Saját nevelt fiához ment hozzá a nő: "Rögtön beleszerettem, amikor örökbe fogadtam"

Igencsak bizarr esküvőt tartottak a közelmúltban. Egy 53 éves asszony és egy 22 éves fiatalember lépett oltár elé. Már maga a 31 évnyi korkülönbség miatt is sokan furcsán felvonhatják a szemöldöküket, a történet messze legmeredekebb része azonban még hátra van. A menyasszony ugyanis örökbe fogadóként 14 éve korától nevelte újdonsült férjét. Az igencsak bizarr nevelőanya-adoptált gyerek házasság Tatárföldön, Oroszországban történt, a frigy pedig egész pontosan október 20-án köttetett. Az idős ara, Aisylu Chizhevskaya Mingalim egyébként a helyi médiának arról számolt be, hogy Daniel Chizhevskybe gyakorlatilag nem sokkal az követően bele is szeretett, hogy hazavitte az árvaházból.

Mingalim zenészként adott órákat árva gyerekeknek, így találkozott az akkor még csak 13 éves fiúval, akit egy évvel később magához is vett. Mint mondja, azonnal egymásra érezek, egy hullámhosszon kezdtek el létezni.

A kapcsolatunk tökéletes. Nem tudunk egymás nélkül élni

– idézi a nőt a Daily Star.

Mingalim nagy valószínűséggel nem érti, miért vette el tőle a gyámhatóság másik négy adoptált gyermekét – négy kislányt és egy fiút – a házasságkötés után. A nőnek feltett szándéka küzdeni értük, vissza akarja szerezni őket. Hazáját azonban elhagyja. Mint kijelentette: olyan helyen szeretnének élni, ahol szabadok lehetnek, így Moszkvába terveznek költözni – ideális esetben a nő visszaszerzett örökbe fogadott gyermekeivel.

Aisylu Chizhevskaya Mingalimnak egyik előző kapcsolatából született egy édesgyermeke is. Azt követően fordult meg a fejében, hogy örökbe szeretne fogadni, hogy közreműködött egy árvákról szóló film forgatásán.