Ezek Magyarország legszebb strandjai, ahol a gyerekeket is rengeteg élmény várja

Magyarország bővelkedik szebbnél szebb fürdőhelyekben, ahol a természet és az emberi gondoskodás találkozik. Akár a Balaton partján keresünk egy jól felszerelt strandot, akár a Tisza-tó, a Velencei-tó vagy épp a Duna mentén kutatunk hűsítő élmények után, 2025-ben is rengeteg kiváló lehetőség várja a fürdőzőket, összegyűjtöttük Magyarország legszebb strandjait.

Magyarország legszebb strandjai: kis magyar körkép a nyár legmelegebb napjaira. Fotó: Adam Draskovics / Shutterstock

Ezek Magyarország legszebb strandjai

Lupa-tó – Budakalász

A Lupa-tó az utóbbi években egyre népszerűbb célponttá vált a fővárosiak és környékbeliek körében. A „Budapest tengerpartjaként” is emlegetett strand lenyűgöző fehérhomokos parttal, kristálytiszta vízzel és magas szintű infrastruktúrával várja a látogatókat. A fürdőzés mellett számos vízi sportot is kipróbálhatunk – mint a wakeboard, SUP vagy vízibicikli –, miközben bárok, éttermek, bérelhető napágyak és hangulatos zónák biztosítják a kényelmet. A Lupa Beach 2025-ben is teljes kapacitással működik, és már a szezon elejétől üzemel.

Diási Játékstrand – Gyenesdiás (Balaton)

Ha családbarát balatoni strandot keresünk, a gyenesdiási Diási Játékstrand kihagyhatatlan. 2024-ben hivatalosan is elnyerte a „Legjobb balatoni strand” címet, és népszerűsége 2025-ben is töretlen lesz. A strand különlegessége, hogy nemcsak tiszta és biztonságos, hanem rengeteg szórakozási lehetőséget is kínál: vízi játszótér, sportpályák, árnyékos pihenőrész, kulturált öltözők és modern vizesblokkok teszik kellemessé a pihenést. A családok számára ideális választás a homokos partszakasz és a sekély víz miatt is.

Tiszafüredi Szabadstrand – Tisza-tó

A Tisza-tó az aktív természetbarátok paradicsoma, és a tiszafüredi szabadstrand az egyik legszebb pontja. A természetközeli fürdőhely homokos parttal, ligetes környezettel és kiváló vízminőséggel rendelkezik. A strand ingyenesen látogatható, mégis jól felszerelt: mosdók, öltözők, játszótér és büfék is találhatók a területén. A közelben található a Tisza-tavi Ökocentrum is, így fürdőzés előtt vagy után is érdemes időt szánni a környék felfedezésére.

Keszthely Városi Strand

Keszthely fő strandja Keszthely Városi Strand néven működik, és a Balaton egyik legnagyobb múltra visszatekintő fürdőhelye. A strandot az utóbbi években jelentősen felújították: új vizesblokkok, csúszdák, gyermekmedencék, élményelemek, napozóstégek és vendéglátóhelyek teszik teljessé a nyári élményt. A Festetics-kastély közelsége és a belvárosi séták lehetősége külön hangulatot ad ennek a strandnak.

Ábrahámhegyi strand

A Balaton északi partjának kevésbé zsúfolt, de gyönyörű szakaszán, Révfülöp és Ábrahámhegy között húzódik az Ábrahámi-öböl. Itt található egy csendes, természetes partszakasz, ahol a víz tiszta, a part zöldellő, és a háttérben szőlőhegyek húzódnak. Bár kisebb, mint a balatoni strandok többsége, mégis sokak számára ez a hely jelenti a tökéletes nyári menedéket. A strand 2025-ben is működik, különösen azoknak ajánlott, akik a nyugalmat keresik.

