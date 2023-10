Migráns lövöldözés: három halott, egy sebesült a déli határon

Legalább három migráns meghalt, egy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely péntek hajnalban tört ki migránsbandák között a magyar határ melletti Horgos külterületén - erősítette meg a rendőrség a szerbiai közszolgálati televízió értesülését.

Sors Róbert, a település vezetője a Szabadkai Magyar Rádiónak azt mondta, a rendőrség biztosította a terepet, Horgoson nincs veszély, ám mindenkit arra kért, hogy ne menjen a közeli Szelevényi erdő felé, amelynek közelében a lövöldözés történt. A várakozások szerint a rendőrség a nap folyamán átvizsgálja és biztosítja a terepet.

Az utóbbi néhány hónapban több leszámolás is történt a szerb-magyar határ közelében migránscsoportok és embercsempészbandák között.

A migrációs válság tetőpontján, 2015-ben körülbelül egymillió illegális bevándorló haladt át az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon, amelynek Szerbia is része. Hivatalos adatok szerint az illegális bevándorlás legnépszerűbb útvonala még mindig a nyugat-balkáni szárazföldi út.

Mivel a szerb hatóságok nem toloncolják ki azokat, akiket elfognak, csupán az ország északi határától a déli határig szállítják őket vissza, a migránsok sok esetben újra útra kelnek, és néhány nappal később elérik a magyar határt, ahol ismét megkísérelnek bejutni az Európai Unióba.

„Kezdődik: migránslövöldözés a déli határnál, három halott” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője az eseményekre így reagált:

Nos, erről beszéltünk, de hiába, a brüsszeli politikusok erőltetik a migrációt, sőt tovább lazítanák a szabályokat. Egyre nagyobb baj lesz, és ki kell mondani a brüsszeli elit felelősségét!

A legfrissebb hírek szerint migránsok lövöldöztek Horgoson péntek hajnalban. A helyiek által használt Facebook-csoportban azt írták, gépfegyverek ropogását hallani folyamatosan. A Horgos a mi falunk csoportban olvasható bejegyzések szerint van, aki nem engedi iskolába a gyermekét, mások a rendőri jelenlétet hiányolják. A lövöldözés állítólag nem a lakott területen történik, hanem a falu melletti részeken.

A Magyar Nemzet megkeresésére egy helyi forrás elmondta, az incidens nem lakott területen történt, hanem az autópálya túloldalán, mely egyébként is a migránsok gyakori gyülekezőhelye, innen szoktak megindulni a magyar határ irányába. A férfi elmondása szerint

a lövések rendszeresek, és úgy tudják, embercsempészek közötti leszámolásról lehet szó.

A Szerbiai Rádió és Televízió értesülései szerint a pénteki összetűzésekben három bevándorló életét vesztette, egy pedig megsérült. A közmédia megkeresésére a nagykikindai körzeti rendőrség közölte: a lövöldözés Horgos közelében, a valamikori Bácska mezőgazdasági birtoknál történt.

Olyan súlyos tényeket fogalmaztak meg a magyar szolgálatok a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága elé benyújtott, migrációval kapcsolatos jelentésükben, amelyeket minden magyar embernek meg kell ismernie a Fidesz frakcióvezetője szerint. Kocsis Máté erről Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával közösen tartott sajtótájékoztatóján beszélt az ásotthalmi határátkelőhelyen csütörtökön.

Folyamatosan nő Magyarország déli határszakaszán a migrációs nyomás, ami a tél és a közel-keleti konfliktus miatt tovább fokozódhat – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján az ásotthalmi határátkelőnél a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette:

a migrációs nyomás fokozódásával a terrorkockázat is fokozódik, ráadásul az embercsempészet a migrációs útvonalakon a legjövedelmezőbb üzletág lett.

A frakcióvezető szerint az ebből származó bevételeket terrorfinanszírozásra is fordíthatják, és a migrációs útvonalakat fegyvercsempészésre is felhasználhatják a terrorszervezetek tagjai. Kocsis Máté ezután egy jelentésről beszélt, amit a nemzetbiztonsági szolgálatok készítettek.

– Olyan tényekről, és a migrációból eredő súlyos következményekről írnak a titkosszolgálatok a Nemzetbiztonsági Bizottság elé került jelentésükben, amit minden magyarnak meg kell ismernie.

Látni kell, hogy milyen terrorkockázatok fenyegetik az országot és az egész kontinenst – fogalmazott. Kocsis Máté ezért kezdeményezi, hogy hozzák nyilvánosságra jelentést.

Ez akár már a jövő héten meg is történhet. Kocsis Máté beszélt arról is, hogy a határvédelemben dolgozók biztonsága tényleges veszélyben van, és az az elsődleges felelőssége az Országgyűlésnek és a kormánynak is, hogy megvédje állampolgárait.

A sajtótájékoztatón részt vett a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is. Rétvári Bence elmondta, hogy

egyre szervezettebbek és magabiztosabbak azok a hálózatok, amelyek az embercsempészést szervezik.

– Ebben nyilván segít nekik az is, hogy hatalmas bevételhez jutnak – tette hozzá Rétvári Bence. Elhangzott az is, hogy az embercsempészeknek fizetett összeg öt és tízezer euró között lehet. Ha pedig ez így van, akkor ebben az évben már több mint egymilliárd eurót kerestek az embercsempészek. Rétvári Bence szerint azonban a valós számok ennél lényegesen nagyobbak lehetnek, hiszen nem minden illegális határátkelőről vannak információk.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy

minél több pénz köt ki az embercsempész hálózatoknál, annál szervezettebbek, és annál inkább megpróbálják az Európai Unió egyébként is laza szabályozását kijátszani.

Ráadásul szerinte ide, vagyis Magyarország déli határszakaszára akarják telepíteni a migránsgettókat. – Ezt azonban nem fogjuk engedni, a határokat meg fogjuk védeni – jelentette ki Rétvári Bence.

Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, aki szintén részt vett a sajtótájékoztatón az említett jelentésről azt mondta, hogy a bizottság hétfőn ül össze, és akkor dönthetnek Kocsis Máté előterjesztéséről.