HETI TOP 5: Erre költi Karikó Katalin a csaknem 400 millió forintot, ami a Nobel-díjához jár

Nemzetünk valamennyi tagját boldogság és büszkeség töltötte el, amikor Karikó Katalin nevét mondták ki a Nobel-díj odaítélésekor. Az általa kifejlesztett tudományos áttörés milliók életét mentette meg és fogja megmenteni a jövőben. Nem csak a magyar biokémikus életéről, munkásságáról, de arról is szívesen olvastak a Bors olvasói, hogy vajon mire is költi majd a szép kis summát, egészen pontosan 380 millió forintot, ami a világ legrangosabb tudományos elismerésével, a mellé is párosul.

Karikó Katalin és Drew Weissman együtt kapták a Nobel-díjat a tudományos munkájukért Fotó: Jessica Gow

A Bors információi szerint a labdán veszett össze az a két általános iskolás fiú, akik vitájából verekedés lett, majd az egyikük a másikat a földön fekve addig rugdosta, míg annak csaknem leszakadt a lépe, a diák olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők vitték el. A gyermek anyja nem tett feljelentést az eset után, ám a kórház hivatalból ezt megtette, ezek után a megvert fiú édesanyját megtámadták futás közben és alaposan helyben hagyták. Az ügyet vizsgáló rendőrkapitányság megerősítette lapunknak, hogy összefüggés lehet a fiú és az édesanyja bántalmazása között.

Állítólag a labdán vesztek össze a gyerekek Fotó(illusztráció): Pexels

Maga a gyilkos hívta ki a rendőröket, miután végzett áldozatával a Svájcban, a St. Gallen kantonbeli Diepoldsauban késő este. A telefonáló egy 38 éves magyar nő volt, aki évek óta Ausztriában, Vorarlbergben élt. Azt, hogy mi vezetett a gyilkossághoz még nem tudni, de a rendőrök úgy tudják, hogy a nő készült a gyilkosságra, azaz előre eltervezte tettét. A zsaruk kiérkezése után a nő nem mozdult, minden ellenállás nélkül megadta magát nekik.

Előre megfontolt szándékkal végzet a szeretőjével a magyar nő Fotó(illusztráció): Pexels/KoolShooters

Többek között arról is vallott a sorozatgyilkos kollégánknak, hogy nem mertek senkit vele egy cellába rakni, ezért van csaknem 30 éve magánzárkában a százhalombattai rém, Balogh Lajos. Az elítélt gyilkos meglepően őszintén beszélt arról, hogy megbánta a tetteit és azt is kifejtette a Borsnak, hogy ő sem engedné ki magát és szerinte nem lesz olyan bíró, aki vállalja ezt a kockázatot.

A sorozatgyilkos megbánta tetteit Fotó: Bors

Egy Volkswagen és egy BMW ütközött össze szombat(szeptember 30.) este Vecsésen: a Fő út és a József utca kereszteződésénél, a két jármű olyan erővel csapódott egymásnak, hogy a Golf egy beton villanyoszlopon landolt, ami egyenesen az autóra dőlt, és valósággal kettétörte a személyautót. A VW 19 éves sofőrje beszorult a roncsba, őt a kiérkező tűzoltók feszítővágóval szabadították ki az elemeire tört autójából. A mindössze 19 éves férfi állapota azonban továbbra is válságos, ugyanis úgy tudni, hogy nemcsak a koponyája, hanem más testrészei is megsérültek, több műtéten is átesett, információink szerint pedig azóta kómában van.