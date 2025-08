"Elsírtam magam" – a túlvilágról üzent édesanyjának az elhunyt kisfiú

Egy anya, aki évekkel ezelőtt elveszítette hatéves kisfiát, most megmagyarázhatatlan, mégis szívet melengető élményről számolt be: fia egyértelmű jelet küldött neki – egy piros Legót.

Piros legóval üzent a gyászoló édesanya kisfia Fotó: TikTok

Tara Stilwell TikTok-videója több millió embert érintett meg világszerte. Az anya elmesélte: miután elolvasta Laura Lynne Jackson „Signs” című könyvét, úgy döntött, ő is kér egy konkrét jelet elhunyt fiától, Wildertől. A választása egy piros Legóra esett – ami a kisfiú egyik kedvence volt.

Arra kértelek, kisfiam, mutass nekem egy piros Legót – olyan helyen, ahol annak semmi keresnivalója nincs

– mesélte a videóban.

Legóval üzent édesanyjának a halott kisfiú a túlvilágról

Nem sokkal később egy balettórán, miközben másik gyermekére várt, egy ismeretlen kisfiú, akit soha nem látott korábban, odalépett hozzá – és egyetlen szó nélkül a tenyerébe helyezett egy piros Legót. A kisfiú ugyanazt a pólót viselte, amit egykor Wilder is.

Elsírtam magam, de próbáltam nem megijeszteni a gyereket vagy az anyukáját

– mondta Tara.

A megható történet nemcsak vírusként terjedt el, de emberek ezrei osztották meg saját „jeleiket” elhunyt szeretteiktől. Tara számára az élmény gyógyító volt – újra úgy érezhette, hogy egy pillanatra ismét Wilder édesanyja lehet.

Már nem úgy mondják ki a nevét, mint régen… De most újra hallottam idegenek szájából. És ez csodálatos érzés volt

– nyilatkozta a People magazinnak.

A TikTokon azóta követők ezrei üzentek neki: jeleket kaptak ők is, és bátran vállalták fájdalmukat. Tara szerint csak akkor érezhetjük a kapcsolatot elhunyt szeretteinkkel, ha bele merünk ülni a fájdalomba is. A történethez tartozik egy álom is, melyben új párja találkozott Wilderrel. A fiú megkérdezte tőle:

Jó ember vagy?

– mire a férfi az álomban ezt válaszolta:

Azt hiszem, igen

Wilder pedig csak ennyit mondott:

Akkor maradhatsz.

Tara ma is hisz abban, hogy fia figyel rájuk, és gondoskodik róluk – akár egy piros Lego formájában is.