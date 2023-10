Gyakori hibát követett el egy nő főzés során: kis híján kórház lett a vége

Ételmérgezéshez vezetett egy gyakori, sokak által elkövetett hiba: a vegán Anne Sullivan egy fehérbabos ragu receptjét próbálta ki, ám a kész étel efogyasztását követően hamar azt tapasztalta, hogy valami nincsen rendben.

Így néz ki a fehérbab / Fotó: Unsplash.com

A nő úgy gondolta, pontosan követett minden lépést: a főzést megelőzően beáztatta a babot, majd lassúfőzőben egész nap párolta. Hét órával később, annak ellenére, hogy a babszemek mérete nem változott és kemény, rágós maradt, Anne magával vitt egy adagot az elkészült ételből a munkahelyére. Miután megette érezte csak azt, ahogy szédülni kezd és ájulás közeli állapotba kerül, mialatt hányinger is kínozta. Olyan borzasztóan nézett ki, hogy a főnöke végül hamarabb hazaengedte. Miután kicsit jobban érezte magát, ő és a barátja másnap ismét ettek a raguból: az étkezés felénél a párja kezdett arra gyanakodni, hogy talán ez az étel okozta a nő korábbi gyengélkedését, a gyanúja pedig hamar be is igazolódott, amikor hirtelen mindketten rosszul lettek.

Woman gives herself food poisoning after making common slow cooker mistakehttps://t.co/s7vNGKbD7M pic.twitter.com/55UKouawtK — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) October 1, 2023

Utólag kiderült, milyen hibát követett el Anne, a ragu elkészítése során: az áztatást követően a babot nagy lángon, tíz percig forralni kell.

Amennyiben ez kimarad, a bab nem fő meg eléggé, így a benne található fitohemagglutinin nevű lektin csak még erősebbé válik, és olyan tüneteket okoz, mint a hányinger, hányás, vagy a szédülés.

Fogalmam sem volt erről. Azt hiszem, a legtöbb ember azt gondolja, hogy a bab lassúfőzőben is meg fog főni

- ismerte be Anne, aki szerint ez a hiba azért is olyan gyakori, mivel a recept többsége feltételezi, hogy kész konzervbabot használnak, így nem emelik ki a megfőzés fontosságát - írta meg az eset kapcsán a Mirror.