Figyelmeztet az ördögűző: ezeket soha ne csináld Halloweenkor

Ian Lawman paranormális szakértő szerint figyelni kell idén Halloweenkor tetteinkre, ugyanis azoknak komoly következményei lesznek: akár szellemek is üldözhetnek, ha nem figyelsz oda. Az 54 éves férfi, aki fizikusként is évekig miniszterként dolgozott sokáig lenézte az ördögűzőket, nem vette őket komolyan. Mára azonban ő is ilyen lett, sőt szakmájának egyik legjobbja.

Veszélyes rémek jelenhetnek meg Halloweenkor. / Fotó: Pexels/Toni Cuenc

Hitének erejével és felszabadító képességei által tudja, veszélyben vagyunk. Halloween estéjén a szellemek ugyanis meglátogathatnak minket. Elmondása szerint a mezsgye az élők és a holtak világa között nagyon vékony. A határvonal csak egy fátyol, ez választ el minket tőlük. Ha ez felemelkedik, akkor az komoly következményekkel járhat, ugyanis rossz szellemek szörnyű dolgokat tehetnek.

Ha valaki tudattalan területre téved, és olyat tesz, amihez nem ért, inkább hagyja abba. Ne folytassa.

- kezdte Ian interjújában. Kiemelte, hogy a túlvilági fátyol eltűnésével az lesz a baj, hogy az emberség sebezhetővé válik. Véleménye szerint, aki Halloween estéjén szellemidézéssel szórakozik, az nem érti igazán, miről is szól az-az éjszaka, mivel a szellemek olyankor nagyon aktívak. Ezért egyáltalán nem javasolja a Quija táblák használatát, mivel azzal konkrétan meghívót küldünk nekik az életünkbe. Figyelem: mivel nem csak a megidézett szellem jelenhet majd meg, hanem más ismeretlen entitás is, így komoly spirituális aktivitásoknak leszünk kitéve.

Honnan tudjuk, hogy üldöznek bennünket a szellemek? Mozognak a tárgyak, árnyékokat látunk, otthonunk egy pontja hidegebb a másiknál, hangokat vagy épp furcsa zajokat hallunk.

- segít az ördögűző.

Tanácsai ellenére ő is hihetetlen dologra vállalkozott: csatlakozott egy bormárkához, akivel közösen 100 üveg vörösbort temettek el egy viktoriánus kori, londoni temetőbe. Az alkoholos italok jelenleg egy koporsóban nyugodnak, hogy Halloween hétvégéjén kiemeljék azokat, és helyi puboknak adják őket, kóstolásra. Elmondta, ezzel komoly kockázatot vállalnak, hiszen lehet, hogy az a bort majd megszállják - írja a DailyStar.