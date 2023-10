"Én csak rá akartam ijeszteni" – Felháborító dolgokat vallott Bagdy Emőke fiának gyilkosa

A magyar klinikai szakpszichológus, prof. dr. Bagdy Emőke fiát az egyesült államokbeli Phoenixben gyilkolta meg brutális kegyetlenséggel a 18 éves Yaaliyah Ezekiel Jackson. Az elsődleges információk szerint az 53 éves teológust tőrbe csalták, ugyanis egy konferenciára hívták Phoenixbe. A meghívója azonban nem tartózkodott a városban, ezért 18 éves, büntetett előéletű öccsét kérte meg, hogy engedje be vendégét, neki ugyanis volt kulcsa a lakáshoz. A teológus mit sem sejtett arról, kivel van dolga.

A 18 éves férfi már korábban is követett el bűncselekményeket Fotó: Maricopa County Sheriff’s Office

Úgy tudni, hogy a két méter magas, erős testalkatú Jackson, aki csupán két hete szabadult és a fél életét börtönben töltötte, többször is megszúrta a törékeny termetű áldozatát. A történtek után ő maga értesítette a nővérét és a rendőrséget arról, hogy mit tett.

Jacksont ezután letartóztatták, kihallgatásán pedig azt mondta, önvédelemből szúrta meg a teológust.

A bírósági dokumentumok szerint, miután ismertették a fiatal gyilkossal a jogait, részletesen elmesélte, hogy szerinte mi is történt a lakásban. Elmondása szerint aznap reggel hívta fel őt a nővére telefonon, hogy engedje be Zsoltot a lakásba, ugyanis pár napig nála fog vendégeskedni és Jackson volt az egyetlen a nőn kívül, akinek volt kulcsa a lakáshoz. Hozzátette, életében először találkozott áldozatával.

– Életemben nem találkoztam még vele korábban. Megérkezett, én ajtót nyitottam neki, majd bement a fürdőbe zuhanyozni. Miután végzett, megkértem, hogy vigye ki a személyes dolgait, amire ő azt válaszolta, hogy rögtön kihozza, várjak. Innen indult a konfliktus – idézi Jacksont a vádirat.

Jackson a bírósági dokumentumok szerint azt mondta a nyomozóknak, hogy áldozata többször meglökte, Jackson pedig belökte őt a lakás konyhájába, ekkor kapott elő egy konyhakést.

Én csak rá akartam ijeszteni, ezért fejbe vertem őt a késsel

– vallotta a gyilkos.

A hatalmas termetű, késsel támadó férfi azt állítja: fenyegetve érezte magát a fegyvertelen áldozattól, aki állítása szerint az arcába kapott.

Sztorija hiteltelen és ingatag lábakon áll, és azt még ő is elismerte: annak ellenére szurkálta össze áldozatát, hogy egyáltalán nem látott fegyvert nála.

Körülbelül háromszor szúrhattam meg a konyhában, majd dulakodni kezdtünk és a hálószobában kötöttünk ki, ahol még kétszer vagy háromszor megszúrtam

– olvasható vallomása a vádiratban.

A férfi ezután felhívta a nővérét, majd a rendőrséget, akik arra kérték, hogy maradjon a lakásban, a gyanúsított pedig így is tett. A helyszínre érkezve a mentők bementek a lakásba, és a hálószobában megtalálták a teológust, akit a helyszínen elhunytnak nyilvánítottak.

A rendőrök bizonyítékként lefoglalták a henteskést, amivel a gyilkosságot elkövették.

Bagdy Emőke képtelen felfogni a történteket Fotó: MTI

Bagdy Emőke szerint a fiát tőrbe csalták és rablógyilkosság áldozata lett, ugyanis támadóját még csak nem is ismerte, és nem is számított támadásra, ezért történhetett meg, hogy fia még csak nem is védekezett.

A fiamat – aki teológus volt – egy rendezvényre hívták, azonban tőrbe csalták. Szándékközösségben, többek által nyereségvágyból elkövetett rablógyilkosság volt. A bűntényt egyelőre a 18 éves, két méter magas, kisportolt Jackson vállalta magára, de más vitte el az autót, a mobiltelefont stb. Nem ismerte a fiam a támadókat, és még csak nem is védekezett, mert nem számított semmi rosszra. Jóindulatú, embereknek segítő, mélyen hívő ember volt. Vékony, 170 centiméteres jóságos kis ember

– mondta a Blikknek Bagdy Emőke.

A bíróság sem adott hitelt Jackson kétséges történetének, ugyanis csak egymillió dolláros óvadék ellenében engednék feltételes szabadlábra.