Szomjas lett és inni akart – ez buktatta le az angyalföldi gyilkos T. Róbertet

Öt napig üldözték, míg végül a Római parton kapták el a brutális angyalföldi gyilkosság elkövetőjét, T. Róbertet. Ismeretes, a férfi múlt csütörtökön végzett barátnőjével, M. Petrával, a gyilkosság után pedig elmenekült. Ezután, bár – állítása szerint – többször is megpróbált végezni magával, ez egyszer sem sikerült, így végül a Római part romos épületei között keresett menedéket: egy elhagyatott szellemszálláson rejtőzködött napokig.

Ezen a helyen húzhatta meg magát a gyilkos - Fotó: Bors

Úgy tudni ugyanis, hogy Róbert először az Aquincum környékére ment, ahol az ottani újpesti vasúti hídról akarta magát levetni, ezután célozta meg a Római-partot. Itt leginkább úgy élt, mint egy hajléktalan:

ápolatlanul, koszosan és büdösen húzta meg magát egy partmenti, elhagyatott szellemszállodában, kosz és mocsok között.

A férfi innen akart – állítása szerint – többször is leugrani, de végül nem tette meg Fotó: Bánkúri Sándor

A környék és az út azonban nem mondható éppenséggel elhagyatottnak, ugyanis népszerű sétáló - és kerékpározóhely, emellett még étterem, kissé távolabb pedig még lakóházak is találhatóak. Munkatársaink ottjártakor több arra sétáló környékbeli is elmondta: bár valóban járkálnak arra, de egy ilyen külsejű férfi valóban nem tűnne fel:

– Simán lehet, hogy csak bóklászó hajléktalannak hitték, vagy csak este jött ki. Itt többen is mászkálnak be a romokba, sokszor piásüvegekkel is tele van, tehát fiatalok és csövesek is bemennek – magyarázta egy környékbeli a Metropolnak. Azt is elárulták, hogy a területen számos romos épület található, nem csak a szálloda.

Ezen a területen húzta meg magát Róbert, a környékbeliek szerint rengeteg itt a romos, elhagyatott épület Fotó: Bánkúri Sándor

Ezek szerintük mind alkalmasak arra, hogy egy bujkáló ember meghúzza magát pár, esetleg több napig is:

Ide csak az nem megy be, aki nem akar. Simán bemehet az első emeleti lakásokba is bárki, nem kell hozzá fittség, elég egy átlagos fizikum. Mindenki azt hiszi, hogy rácsozott – hát egyáltalán nem az. Simán bejuthatott oda, és ott bárki eltűnhet napokra

– magyarázta a fiatal.

A férfit azonban nem itt, hanem nagyjából másfél kilométerre innen fogták el, egy újépítésű kerékpárúton.

A férfi nyílt terepre, a kerékpárútra ment - Fotó: Bánkúri Sándor

A helyiek szerint nem kizárt, hogy Róbert azért ment a nyíltabb, sokkal kevésbé eldugott, forgalmasabb területre, mert itt nyilvános ivókút található:

Ott egy nyilvános csap. Ha nem volt ivóvize, akkor meglehet, hogy éppen azért ment arra, hogy igyon ebben a melegben

– vélekedtek.

Sokak szerint a férfi ide járt inni, a nyilvános kutat a térkép is jelöli - Fotó: Bánkúri Sándor

A férfit vélhetően holnap tartóztatják le, kihallgatásán már mindent bevallott:

– A Fővárosi Főügyészség a férfi letartóztatását indítványozta, mivel elszökésére, személyi körülményeire és a bűncselekmény kiemelt törvényi fenyegetettségére is figyelemmel nem lát semmilyen lehetőséget enyhébb kényszerintézkedésre – közölte az ügyészség.