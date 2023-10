"Ez volt életem legszebb pillanata" – Élve találták meg az erdőben eltűnt Anna nénit

Ijedten értesítette a család a rendőrséget október 5-én, miután Kisnánáról eltűnt a 87 éves, demenciában szenvedő B. Anna. A zsaruk azonnal az asszony után indultak, hozzájuk pedig kutyás egységekkel, mentődrónosokkal kiegészült csapat és a jó szándékú civil is csatlakoztak.

Csodával határos, hogy élve találták meg az idős asszonyt - Fotó: Pexels (illusztráció)

A csapatok azonnal munkához láttak, elképesztő összehangoltságban és tempóban dolgoztak, hiszen tudták: minden perc számíthat. A drónok így az eget, míg a kutyás csapatok, a zsaruk és a keresők a földet vizsgálták át tüzetesen.

– A településen a kutyáink kitartóan dolgoztak, aminek eredményességét több kamerafelvétel időközben meg is erősítette – írta posztjába a Hope Egyesület, akik maguk is több kutyával járták a területet. Idő közben ruhadarabokat is találtak, amikről már akkor gyanították: Anna néni vetette le magáról:

– Az erdős területre kiérkezve a drónos és terepjárós kollégák nézték át a területet, amit mi területes kutyákkal segítettünk. Időközben a nénitől származó személyes tárgyakat talált a keresőcsapat, ahonnan tovább folytattuk a keresést. Sorra bukkantunk rá a tőle származó ruhadarabokra, így élőláncban a kutyákkal kiegészülve indultunk meg az erdőben

– mesélték.

A csapatok a környező településekről is bekérték a kamerafelvételeket, azonban ezekből kevés állt rendelkezésükre, az idő pedig egyre fogyott. A hőmérséklet is egyre csökkent, és ekkorra már közel egy napja keresték szünet nélkül a nőt.

Szerencsére azonban kiderült, hogy Anna néni dupla zoknit húzott, a rokonoknak pedig sikerült beazonosítani az út közben talált ruhadarabokat. A csapattal haladó zsaru, Kele Gábor rendőrszázados bukkant rá végül az idős nőre, aki a lakott területtől közel egy kilométerre, az erdőben feküdt a földön. Csodával határos módon még életben volt.

- A hozzátartozóktól megtudtuk, hogy a hölgy fájlalja a lábát, ezért sántít. A zokni mellett a földön megláttam a nyomokat, hogy arra húzhatta a lábát. A ruhadarabtól körülbelül száz méterre egy bokros rész következett, ott pillantottam meg Anna nénit.

Az energiája már fogytán volt, a földön feküdt, de láttam, hogy mozog, s ennek nagyon megörültem. Ez volt életem egyik legszebb pillanata

– mondta el a Heolnak Kele Gábor.