Durva felvétel: Lövöldözés Vecsésen, kocsiból tüzelt a taxis

Lapunk információi szerint az eset péntek este történt Pest vármegyei Vecsésen. A történtekről birtokunkba jutott egy videó is, melyen jól látszik: a taxis lassan gurul, majd egyszer csak bal karjával kinyúl a lehúzott ablakon.

Képünk illusztráció Fotó: pexels.com

A felvételen ekkor már látható: a férfi egy fegyvert szorongat a kezében, amivel egyet tüzel. Azonban lapunk úgy tudja, hogy a lövöldözésben senki nem sérült meg. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt, ahogyan azt sem, hogy a szóban forgó fegyver gáz-riasztó, avagy más típusú volt-e.

A Bors felkereste az üggyel kapcsolatban az érintett, Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és azt a taxitársaságot is, akinek a sofőrje érintett volt az eseményekben, válaszuk esetén cikkünket frissítjük. Információnk szerint azonban a taxitársaság is megdöbbent kollégájuk viselkedésén, és haladéktalanul menesztették a társaságtól, amit azon nyomban közöltek a többé munkatársukkal is.