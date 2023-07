Taxis belháború Budapesten: készül a második csapás

Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) képviseletében Metál Zoltán elnök a múlt héten panaszt nyújtott be a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy bírálja felül a BKK-t, és vonassa vissza a Bolt taxiszolgáltatási engedélyét. Ezt arra alapozta, hogy szerinte a Bolt logó- és szabadjelző-használata nem szabályos. A BKK viszont kiállt a Bolt mellett. Ezzel azonban nem ért véget a taxis belviszály Budapesten: a vg.hu szerint már készül a második csapás a Bolt ellen.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A Bolt Operations OÜ (korábbi nevén Taxify OÜ) egy észtországi társaság, amely az Uber Magyarországról való kivonulásakor jelent meg itthon. Egészen pontosan úgy, hogy szerződést kötött a Taxify Hungary Kft.-vel, jelenlegi nevén Bolt HTX Kft.-vel. Ez a cég magyar magánszemélyek tulajdonában áll. A vállalkozás megszerezte a megfelelő engedélyeket, és megkezdte a szolgáltatást. Azonban a technikai hátteret az észt cég biztosítja az applikációjával. Ezen keresztül fut a diszpécserszogáltatás, vagyis a megrendelések beérkezése és ezek kiküldése a taxisoknak. A Bolt HTX Kft. inkább csak adminisztratív jellegű tevékenységet lát el, úgy mint a taxisok beléptetése, ellenőrzése vagy marketingfeladatok elvégzése. Tehát hiába ő bír a taxis engedélyekkel, a tevékenységet ténylegesen a Bolt OÜ alkalmazása biztosítja - írja a portál.

A Bolt versenytársai szerint jogellenes, mert ezzel a Bolt HTX kiszervezte az engedélyét Észtországba. Szerintük a gyakorlat egyértelműen megmutatja a szabálytalanságot: minden viteldíj az észt Bolt OÜ számláira érkezik, a diszpécserszolgáltatás ellenértékét is ő szedi be, amiből aztán a Bolt HTX jutalékot kap az észt cégtől. Mindez azért is zavaró, mert közben a valós szolgáltatás (a személyszállítás) kizárólag Magyarországon történik, és nem hagyja el az ország területét. Azt pedig az uniós jog is kimondja, hogy a szolgáltatás adóit és járulékait ott kell megfizetni, ahol a szolgáltatás megvalósul. Csakhogy miután a Bolt papíron a szolgáltatásának jelentős részét külföldről végzi, az ottani adókulcsok vonatkoznak rá, ami Észtországban nulla százalék.

Az OTSZ elnöke szerint abban az országban kellene a szolgáltatás adóit és járulékait megfizetni, ahol a tényleges tevékenység történik, és el szeretnék érni, hogy valamennyi piaci szereplőre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak.

Bizonyos taxisszervezetek feljelentést tettek szabálytalan működés miatt, ami a rendőrséghez került. A vg.hu szerint pedig

a NAV 2022 végétől az EU adatcsererendszeréből nyert és a Bolt OÜ által feltöltött számlákból megkezdte a taxisok adóvizsgálatát.

Ez arra vonatkozhat, hogy mivel a diszpécserszolgáltatásról szóló számlát az ész Bolt OÜ bocsátja ki, az Európai Unió szolgáltatásexportra vonatkozó szabályai értelmében a számlák általános forgalmi adót nem tartalmaznak. Azt a szolgáltatás igénybe vevője (a taxis) Magyarországon kellene, hogy bevallja és megfizesse.