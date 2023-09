Újabb tragédia érte a megvakított kemecsei édesanyát, darázscsípés végzett a középkorú családapával ...

Országszerte tarolt a vihar a nyár utolsó heteiben. A probléma Kemecsét is sújtotta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település egyik lakója az a Lakatos Gabriella, akit a volt párja mindkét szemétől megfosztott. Gabriella egyelőre dolgozni nem tud, és az otthonát sem szívesen hagyja el a legfőbb támasza, a bátyja nélkül. Róbert most egy szomorú hírről számolt be lapunknak.

- A korábbi házamat a nyomorult Gy. tette után a húgomnak ajándékoztam, hogy ott nevelhesse a kislányát, a most nagycsoportos óvodás Mírát, és együtt lakhasson az édesanyánkkal. Az épület azonban régi típusú, amiatt pedig a heves vihar annyira megtépázta, hogy gyakorlatilag akár a következő nagyobb esőzés lakhatatlanná teheti – mondta szomorúan a férfi. - Gabica most mindent elveszíthet, amit sikerült neki megteremtenünk. A kis Míra ragaszkodna hozzá, hogy a saját ágyában aludjon, de a házuk veszélyes, ezért minden este meg kell győznünk, hogy jöjjenek át hozzánk vendégségbe. Ez nem is nagy távolság, mert néhány számmal egymás mellett lakunk – árulta el az aggódó családtag.

Gabriella teljesen el van keseredve Fotó: korábbi, Bors

Borzalmas tragédia történt augusztus elején egy szigethalmi családapával. A 46 éves, életerős Rudolf öccsével dolgozott éppen, amikor a fejét megcsípte egy darázs. Az allergiás sokk miatt azonnal bevett antihisztamin és kálcium sem segített, a férfi mély kómába esett és 13 napig volt kómában. Bár önállóan lélegzett, és az utóbbi napokban jeleket is adott, szervezete végül feladta a harcot. Felesége és három gyermeke most magára maradt, egyelőre nem tudják még, hogyan tovább. Rudolf 37 percig volt a klinikai halál állapotában.

Önállóan lélegzett és az utolsó napokban már adott jeleket

– mondja az asszony, aki rettenetesen bízott férje felépülésében. Rudolf szervezete azonban a hétvégén feladta a harcot.

Rudolf, a családapa három gyerekével, Fotó: olvasói fotó

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, a borbélyként dolgozó Letfusz Zoltán a 9-es buszon utazott Budapesten, amikor pár suhanc inzultált egy férfit, akit az egyik megállónál kilöktek a buszból, Zolival együtt, aki épp leszállt volna. Bár az nincs kimondva, hogy a szeptemberi buszos balesetben repedt meg úgy Zoli bokája, hogy az végül a lába elvesztéséhez vezetett, a végtagjával kapcsolatos problémák mégis akkor kezdődtek. Áprilisban Zoli lábát amputálni kellett, jelenleg műlábra gyűjt. A barátai a súlyos baleset után eltűntek mellőle, a súlyos balesetért felelősek pedig nem lettek meg. A fiatal srác célja, hogy mielőbb visszatérhessen imádott szakmájához. A Bors olvasói támogatóan állnak hozzá.

A 29 éves borbély jelenleg műlábra, hogy visszatérhessen szeretett szakmájába. Fotó: Beküldött

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, döbbenetes tragédia történt csütörtök éjjel Vácon. Egy 16 éves lány, Zsaklin és egy 18 éves fiú, Ricardo életét vesztette egy halálos autóbalesetben. A mentők sem tudtak segíteni rajtuk, a két fiatal azonnal meghalt. A balesetről szóló rendőrségi közlemény szerint "egy személygépkocsi sofőrje kezdett előzésbe, amikor a manőver után lehaladt az útról és fának ütközött". Úgy tudjuk, hogy a két fiatal családjai egész éjjel a helyszínen virrasztottak. Ricardo édesanyja a baleset után órákkal a fia mellé feküdt. Ezzel szemben a lány édesanyja rá sem bírt nézni Zsaklin holttestére, egy rokon azonban odarohant Zsaklinhoz, és miközben ölelgette a lány holttestét azt kiabálta, hogy őt is öljék meg.

A halálos váci baleset helyszíne - Fotó: Bors

Varga István, az aranyásó vállalkozó halálhírét keltették, ám a 77 éves férfi él és virul, napi 10 órát dolgozik. A Ripostnak elárulta, hogy egy évvel ezelőtt lett volna esély arra, hogy távozzon az élők sorából, ugyanis egy rosszakarója patkánymérget tett a sörébe. Felesége orvos, a mentősökkel együttműködésben sikerült megmenteniük a vállalkozó életét.

"Nem is ittam meg az egészet, de mikorra a feleségemmel hazaértünk, már nagyon rosszul voltam. Brutális gyomorrontást kaptam, és hánytam. A feleségem ájultan, az illemhelyen talált rám. Szerencsémre orvos, ezért tudta, mit kell tennie, de persze a mentőket is értesítette. Beszállítottak a kórházba, ahol napokig intenzív osztályon ápoltak"

– árulta el az üzletember.