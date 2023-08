„Az életünk 47 másodperc alatt összeomlott” – Háromgyermekes szigethalmi családapa halt meg egy darázscsípés miatt

Borzalmas tragédia történt augusztus elején egy szigethalmi családapával. A 46 éves, életerős Rudolf öccsével dolgozott éppen, amikor a fejét megcsípte egy darázs. Az allergiás sokk miatt azonnal bevett antihisztamin és kálcium sem segített, a férfi mély kómába esett és 13 napig volt kómában. Bár önállóan lélegzett, és az utóbbi napokban jeleket is adott, szervezete végül feladta a harcot. Felesége és három gyermeke most magára maradt, egyelőre nem tudják még, hogyan tovább.

Rudolf nagyon büszke volt három fiára. Fotó: Olvasói

37 percig volt a klinikai halál állapotában

Rudolf felesége, Edina azt mondja, folyamatosan a miérteket keresi. Nem csoda. Férje egyik nap elment dolgozni, és haza már nem tért többet.

Az életünk 47 másodperc alatt összeomlott

– mondja Edina, akit férje még felhívott a végzetes csípés után. „Bevette a gyógyszereket is, mivel allergiás, kálcium és antihisztamin is volt nála. Aztán elájult, a testvére élesztette újra a mentők kiérkezéséig” – mondja az asszony, hozzátéve, hogy férje 37 percig volt a klinikai halál állapotában, már a mentősök is azt mondták, hogy túl késő. Rudolf testvére azonban nem volt hajlandó feladni a bátyja életéért folytatott küzdelmet, a férfi pedig visszatért az életbe. Ekkor beszállították a váci kórház intenzív osztályára, ahol újra összeomlott a szervezete. „Bár az agytörzse működött, az agy szürke- és fehérállományának határa összemosódott és mély kómába került” – meséli az asszony. Rudolfot később átszállították Budapestre, az 1. számú klinika belgyógyászati osztályára.

Önállóan lélegzett és az utolsó napokban már adott jeleket

– mondja az asszony, aki rettenetesen bízott férje felépülésében. Rudolf szervezete azonban a hétvégén feladta a harcot. Elkapott a kórházban egy fertőzést is, vagy amiatt, vagy korábbi hátsó fali szívinfarktusa miatt kialakult szívbetegsége okozta, elhunyt. „Nem gondoltam volna, hogy 37 évesen özvegy maradok” – mondja Edina.

„Olyan büszke volt a fiaira”

A házaspár 23 évet töltött el együtt, jóban-rosszban, Edina 15 éves korában ismerkedett meg férjével. Három gyönyörű fiúgyermekük született, az édesapja után elnevezett kis Rudolf most megy 10. osztályba, Ricsike hetedikes lesz, míg a legkisebb, Rikárdo most fogja kezdeni az iskola első osztályát. „Olyan büszke volt a fiaira” – mondja elkeseredetten Edina, akire most minden rászakadt. Meg kell birkóznia a fájdalommal, amit férje elvesztése miatt érez, és tartania kell gyermekeiben is a lelket. „A fiúknak már kértünk időpontot a pszichológushoz, nem viselik jól az édesapjuk halálát. Ricsike példás tanuló volt, 4,9-es átlaggal, idén még a szigetszentmiklósi újságba is bekerült” – meséli az asszony, aki egyelőre nem tudja, hogy lesznek a dolgok. „Most be kell mennem a patológiára aláírni a papírokat és onnan indul el a folyamat” – számol be teendőiről kétségbeesetten. Egyelőre azt sem tudja, mennyibe fog kerülni majd a temetés, vagy hogy hogyan fogja beiskolázni a fiúkat.

Egyelőre nem tudok második állást is vállalni, mert tanulnom kell a gyerekekkel. Mi mindig mindent együtt oldottunk meg ebben a 23 évben. Mindig ment dolgozni, mindig a családjának élt. Sok mindent megéltünk együtt, de erre nem számítottam

– teszi hozzá szomorúan.

A családnak minden segítség jól jön, a kisfiú iskolája is melléjük állt. Fotó: Olvasói

A középső fiú, Ricsike általános iskolája felhívást tett közzé, jószándékú emberek segítségét kérik a családnak. „Fontosnak tartjuk, hogy most nagyon kell az összefogás és segítség” – írta Ricsi általános iskolája, akik közzétették a gyermekek édesanyjának bankszámlaszámát is, ahová utalni lehet a segítséget. A legkisebb is számít.

"A mi tragédiánk legyen mások tanulsága!"

Edina azt mondja, talán mások tanulhatnak a történetükből. Férje ismerten allergiás volt, és bár kálciumot és antihisztamint is tartott magánál, az orvosa nem jelezte neki, hogy érdemes lenne, ha a köznyelvben csak „beszúrós injekcióként” emlegetett Epipen oldatos injekció is lenne nála. Az EpiPen steril oldat előre töltött tollban, sürgős esetben ezt kell magába injekciózni a betegnek. Az adrenalin hatóanyagú oldat közvetlenül a kardiovaszkuláris (szív és keringési) rendszerre, valamint a légzési rendszerre (tüdő) fejti ki a hatását, kivédi az allergiás sokk esetlegesen halálos kimenetelű hatásait, mivel gyorsan összehúzza az ereket, a tüdő izmainak ellazításával javítja a légzést, csökkenti a duzzadást és serkenti a szívverést. Az életmentő Epipen 2022-ben TB-támogatottá vált, akinek már volt anafilaxiás sokkja, az ingyen kapja a gyógyszert. Ez azért is fontos, mert a korábban 16-20 ezer forintba kerülő adrenalin injekció szavatossági ideje mindössze egy év, az allergiásoknak pedig ebből kettőt is maguknál kell tartani. Azt tanácsoljuk, ahogy Rudolf özvegye, Edina is, hogy aki előtt ismert, hogy allergiás, az mindig tartson magánál két Epipent, és figyeljen a gyógyszer szavatossági idejére is.