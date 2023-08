"Tudom, ki akart megölni!" - megmérgezték a milliárdos börzsönyi aranyásót

Varga István él és újabb terveket szövöget. Hogy ez miért hír? Azért, mert az ismert vállalkozó halálhírét keltették. A sikeres üzletember-feltaláló csak nevet ezen, és közli: 77 évesen is napi 10 órát dolgozik, és igencsak jól érzi magát a bőrében.

Varga István a börzsönyi arany megálmodója Fotó: Bors

Patkányméreg a sörben

Bevallom, egy évvel ezelőtt lett volna rá esélyem, hogy meghaljak. Valahogy patkányméreg került a szervezetembe. Az a meggyőződésem, hogy valaki szándékosan próbált megmérgezni, de ezt bizonyítani nem tudom, ezért rendőrségi feljelentést sem tettem

– mondta a Ripostnak a vállalkozó.

Varga éppen egy fogadáson vett részt, ahol kért egy korsó barnasört. Mikor az italba belekortyolt, érezte, hogy az íze rendkívül penetráns.

Nem is ittam meg az egészet, de mikorra a feleségemmel hazaértünk, már nagyon rosszul voltam. Brutális gyomorrontást kaptam, és hánytam. A feleségem ájultan, az illemhelyem talált rám. Szerencsémre orvos, ezért tudta, mit kell tennie, de persze a mentőket is értesítette. Beszállítottak a kórházba, ahol napokig intenzív osztályon ápoltak

– árulta el az üzletember.

Természetesen megkérdeztük, hogy szerinte kinek állhatott érdekében őt megölni, de csak annyit mondott: pontosan tudja, de bizonyíték híján senkit sem kíván megnevezni.

500 milliárd a föld alatt

A vállalkozó úgy érzi, szükség van még rá a világon, ezért is vigyázott rá a Jóisten, persze az orvosok erőfeszítéseiért is rendkívül hálás. Mára teljesen jól érzi magát, olyannyira, hogy továbbra sem tesz le arról a tervéről, hogy a Börzsönyben aranybányát nyisson. Mint arról a Bors korábban beszámolt, a Hun-Bányászati Kutatási , Fejlesztési és Innovációs Kft. tulajdonosa nem kisebb tervet dédelget, mint hogy kitermeli a szerinte a Börzsönyben szunnyadó aranyat és ezüstöt, amiből a magyar államadósságot is vissza lehet fizetni. Úgy véli, hogy Magyarország harmadik legmagasabb hegysége 500 milliárd euró értékű nemesfémet rejt, amit 35 év alatt lehet kitermelni.

Laborban a minták

Varga úr tisztában van vele, hogy sokan csupán egy álmodozót lát benne.

Igen, rám sütötték ezt a bélyeget, de engem nem zavar. Villamosmérnök vagyok és közgazdász, a reáltudományokban pedig nem léteznek álmok, csak tények. Én is az utóbbiakra hagyatkoztam egész életemben. Laboratóriumban vizsgált kőzetminták állnak rendelkezésemre! Tény, hogy korábban is végeztek már kutatásokat a területen, viszont súlyos hibákat követtek el! A kivett mintákat ugyanis olyan primitív laboratóriumokban vizsgálták, melyekben csak a szabad szemmel látható aranyszemcséket voltak képesek kimutatni. Azóta viszont fejlődött a tudomány!

– magyarázta az üzletember.