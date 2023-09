Egy héttel később tudta csak meg az édesapa: ő vitte el a lottó félmilliárdos főnyereményét

Noha mesébe illő csodának tűnik és sokan álmodoznak róla, a lottónyertesek többsége arról számolt be: bizony pokollá vált az élete, miután az ölébe hullott a mesés főnyeremény. Sokak élete siklott ki, miután nem tudták kezelni a pénzzel járó változásokat: elherdálták a milliókat, netán a családjuk, szeretteik fordultak ellenük, vagy a szenvedélyük miatt érte el őket a lottónyertesek átka. Nos, reméljük, nem fog erre a sorsra jutni az az édesapa, aki úgy vitte el a főnyereményt, hogy egy teljes hétig nem is tudott róla, ugyanis egyszerűen pont akkor felejtette el megnézni a nyerőszámokat, amikor az ő választásait húzták ki.

Kihúzták az édesapa számait, átszámítva több, mint félmilliárdot nyert Fotó: Pixabay

A Melbourne-ben élő ausztrál férfi rendszeresen lottózott, most mégis úgy alakult, hogy pont akkor nem nézte meg a szelvényét és a nyerőszámokat, így csak egy héttel később derült ki: 2,5 millió ausztrál dollár, azaz átszámolva 580 millió forint tulajdonosa lett. Mondanunk sem kell, eleinte el sem akarta hinni, hogy ez megtörténhet vele. Hihetetlen szerencséje volt, most pedig garantált, hogy megváltozik az élete. Amikor meglátta a nyertes számokat, kavarogtak benne az érzelmek. Végül lenyugodott, és végiggondolta, mihez kezd. Elsőként is felmond a munkahelyén. Ugyan szerette az állását, szeretett dolgozni, de érthetően pihentetőbb életre vágyik, amit most már meg is engedhet magának – írja a nyeremény történetéről beszámoló Metropol.

A férfi persze nem csak magára gondol: a nyereményéből rengeteg embert fog boldoggá tenni, így többek között a gyerekek hiteleit is ki fogja fizetni, hogy könnyebb életük lehessen. Mi pedig innen is drukkolunk neki, hogy ő végre azok táborát erősítse, akik elmondhatják: a sokmilliós nyeremény jobbá tette az életüket.