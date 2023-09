Egyetlen szenvedélye miatt érte el a lottónyertesek átka a milliomost

Willie Hurt története sok mindenben hasonlít azokra az emberekére, akik nem tudnak mit kezdeni a hirtelen jött gazdagsággal, és mindenüket elveszítik. Másokkal szemben azonban a lottónyertes élete még sötétebb fordulatot vett, miután már azelőtt is volt egy káros szenvedélye, hogy milliomossá vált volna. A férfi ugyanis kokainfüggő volt, és miután korlátlan mennyiségben vásárolhatta és fogyaszthatta a szert, minden tönkrement körülötte.

A férfit gyilkosságért is letartóztatták Fotó: Pixabay

Willie 1989-ben nyerte meg a főnyereményt, ami már akkor is tekintélyes összegű volt. 3,1 millió dollárt nyert egyik percről a másikra, ami mai árfolyamon 1 milliárd forintot tesz ki. Az amerikai férfi úgy döntött, hogy 20 éven át havi részletekben veszi fel a jutalmát. Egy év alatt pedig teljesen tönkre is ment az élete. Elvált, még durvábban kokainfüggővé vált, és a nyereményének nagy részét elverte tartozásokkal és bulizással. Az igazán sötét fordulat pedig akkor következett be, amikor az éjszakát egy Wendy Kimmey nevű nővel öltötte egy szállodai szobában, mondanunk sem kell, hogy kábítószer hatása alatt. Emellé még néhány liter alkoholt is elfogyasztottak, majd veszekedni kezdtek, miután elfogyott a kokain. A nő holttestére átlőtt homlokkal találtak rá reggel. Willie pedig alig emlékezett valamire az este történtekből. Feladta magát a rendőrségen, és elítélték gyilkosságért.