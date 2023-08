Lehet ennél kínosabb? Exfeleségével kell osztoznia a mesés lottónyereményen

Mondják: hiába kecsegtet életfogytig tartó gazdagsággal és gondtalan élettel, a lottónyertesek rendszerint épp az ellenkezőjéről számolnak be: arról, hogy mennyi fejfájást okozott nekik a hirtelen ölükbe hulló gazdagság, milyen könnyedén tapsoltak el felfoghatatlan összegeket, illetve miként betegedtek bele és csúsztak le épp amiatt, hogy "rájuk mosolygott a szerencse". Nos, egy amerikai férfi is foghatja a fejét, noha ugyanis igencsak komoly összeget nyert a lottón, ez a pénz is csak a volt feleségéhez köti, akivel alighanem a legszívesebben minden kapcsolatot megszakítana.

Dollármilliókat nyert, most dollármilliókat fizethet Fotó: Pixabay

A Michiganben élő Richard Zelasko még 2013 júliusában vette meg azt a szelvényt, amiről nem sokkal később kiderült: komoly dollármilliókat ér. A különböző adók és egyéb járulékok levonása után 38 millió dollárt, azaz több, mint 13 milliárd forintot kapott. Azonban ezután jött a fekete leves. Noha a 2004-ben házasodott Zelasko és neje már 2009-ben külön költöztek, 2011-ben pedig be is nyújtották a válókeresetet, magát a válást a nyertes szelvény beváltásakor még mindig nem mondták ki, ami miatt a feleség úgy döntött: igényt tart a jussára a dollármilliókból, hiszen ez a házasságuk alatt keletkezett vagyon része.

A pár válását végül 2018-ban véglegesítették, ebben az egyetlen "apró" részletben azonban még évekig nem jutott dűlőre a bíróság.

A döntés most született meg, melynek értelmében Richard Zelasko nyereményéből 15 millió dollár illeti a feleségét.

A magyarázat szerint a férfi a házasságuk ideje alatt rendszeresen lottózott, és hát nem is nyert semmit. Az akkor erre költött pénz is a közös kasszából ment, és ha a veszteségeket együtt viselték, akkor úgy igazságos és törvényszerű, ha a nyereség is mindkettejüket illeti, hiába éltek külön a lottószelvény megvételekor, és hiába volt már benyújtva a válókereset – írja a Mirror.

Eleve a nyeremény felét kapta csak meg a lottónyertes

Noha ezen részre csak érintőlegesen tér ki az eseményekről beszámoló angolszász sajtó, a történetnek van egy másik igencsak érdekes része. Zelasko ugyanis papíron 80 millió dollárt nyert, ám a különböző járulékos költségek és adók gyakorlatilag lefelezték a nyereményét, így kapott meg "csak" 38-at – amiből most további 15-öt átutalhat az exnejének. Azaz az eredetileg igencsak szépen hangzó 80 millióból végül 23 marad a kasszában – ami persze még mindig felfoghatatlanul hatalmas összeg.