Pokoli botrányt okozott a dögös Instagram modell, aki nem is létezik

A szépség és annak kultusza mindig is fontos szerepet töltött be az emberiség életében: napjainkban különösen sokakat aggaszt az a szépségideál, ami a különböző szerkesztő programok és filterek használata során született meg, hiszen ennek a való életben lehetetlenség megfelelni. Ennek apropóján támadták be sokan az egyik népszerű Instagram modellt, aki azonban nem hagyta szó nélkül a kritikát.

Sokan felháborodtak a nem létező modell miatt. / Illusztráció / Fotó: Unsplash.com

Milla Sofia első ránézésre a tökéletesség földi megfelelője: mindig tiszta, ápolt bőr, tökéletes alak és csillogó haj. Csupán egy probléma van vele: ő tulajdonképpen nem is létezik. A "lányt" több kép felhasználásával a mesterséges intelligencia alkotta meg, ami az Instagram oldalán is szerepel a bemutatkozásnál.

24 éves, virtuális lány vagyok Helsinkiből. A mesterséges intelligencia hozott létre.

A virtuálisan létrehozott modell sokakat elkápráztat, de ugyanennyi embert aggodalommal is eltölt: a mesterségesen megalkotott, "tökéletes lány" ugyanis egy olyan szépséget képvisel, amihez egy hús-vér halandó nyilvánvalóan sosem fog tudni felérni. Többen emiatt követelni kezdték, hogy töröljék az oldalt. Az újságíró és influencer - aki a testkép pozitivitás szószólója - Danae Mercer is hasonlóan problémásnak találja a helyzetet.

A mesterséges intelligencia káros mértékben megváltoztatja a szépség standardokat. Irreális szépségideált hoz létre, amiből csak egyre többet fogunk látni

– nyilatkozta a Daily Starnak.

Milla megalkotója ellenben szembement a kritikusaival, és állítja, hogy a mesterséges intelligencia csupán egy újabb lehetőséget nyújt a valóságtól való elrugaszkodáshoz. Hozzátette, hogy az irreális szépségkultusz már egy jó ideje beleivódott a társadalomba: ezen a mesterséges intelligencia sem tud tovább rontani.

Rengeteg modell és influencer esett át szépészeti beavatkozáson: a szépségről alkotott elképzeléseink eleve torzak

– foglalta össze álláspontját.