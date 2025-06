/Florian Wirtz a médiát kiosztotta, de a Liverpool szurkolóit megnyugtatta

Napok kérdése, hogy a Liverpool és a Bayer Leverkusen megállapodjon egymással Florian Wirtzről. A németek 22 éves csillaga több mint 100 millió euró fejében igazolhat Angliába, és az átigazolási pletykákat maga Florian Wirtz is megerősítette a közösségi médiában, sőt, be is szólt a médiának.

Florian Wirtz a német válogatott edzésén

Fotó: AFP

Arról kedden lehetett még hallani, hogy Wirtz akár a Liverpoolnál is a 10-es mezt preferálná – amit a Leverkusennél visel –, ugyanakkor ezt Alexis Mac Allister hordja már két éve. Az argentin világbajnok az érkezésekor ki is jelentette, Liverpoolban azért is választotta ezt a számot, mert korábbi klubjaiban is viselte már. Elismerte, hogy a 8-as mez – amelyet korábban Steven Gerrard viselt a Vörösöknél – is szimbolikus jelentőségű, de ő a 10-es mellett tette le a voksát. A 8-asban pedig, mint jól tudjuk, Szoboszlai Dominik játszik.

Wirtz a válogatottban a 17-es mezt viseli, könnyen lehet, hogy erre fog a választása esni – ez viszont Curstis Jonesé...

Florian Wirtz üzent a Liverpool szurkolóinak

Na, az ügy végére maga Wirtz tett pontot, aki az Instagramon csattanós választ adott a pletykákra.

Ki mondja, hogy a 10-est szeretném; tisztelem a játékosokat; ne higgy el mindent, ami le van írva!

Florian Wirtz az Instagramon üzent a szurkolóknak Fotó: flowirtz/instagram

Wirtz ezzel megerősítette az angolok érdeklődését, és az üzenete alapján nagyon jól haladnak a tárgyalások.

A németek játékosa ma, azaz szerdán este a válogatottban is pályára léphet, miután a Nationelf Portugáliát fogadja a Nemzetek Ligája négyes döntőjének első elődöntőjében Münchenben.