/Szokatlan tünetekkel támad az új COVID-variáns!

A gyors terjedés és a korábbi fertőzésekkel szembeni részleges ellenállás miatt a szakértők fokozott figyelemmel követik az új variánst, amely már több kontinensen is felütötte a fejét.

Az NB.1.8.1 sokban hasonlít az Omikron korábbi alvariánsaira.

Bár az NB.1.8.1 sokban hasonlít az Omikron korábbi alvariánsaira, orvosok szerint bizonyos tünetei kifejezetten szokatlanok. A megszokott panaszok – mint a torokfájás, köhögés, láz, izomfájdalom és orrdugulás – mellett egyre több fertőzött panaszkodik gyomorégésre, puffadásra, hányingerre, hányásra, hasmenésre, sőt székrekedésre is.

Dr. Lara Herrero virológus szerint ezek az új tünetek már több esetben megjelentek, és eltérnek a korábban domináló COVID-megbetegedésektől.

A jelenleg domináns variáns Kínában és Hongkongban, de megjelent Ausztráliában, az Egyesült Államokban, valamint népszerű turistacélpontokon is, például Egyiptomban, Thaiföldön és a Maldív-szigeteken.

WHO-adatok szerint az NB.1.8.1 az elmúlt négy hét alatt a globális mintákban 2,5%-ról 10,7%-ra nőtt, ami komoly aggodalomra ad okot.

– írja a Mirror.

A kutatók szerint a variáns több mutációval is rendelkezik, melyek hatékonyabb sejtfertőzést és könnyebb terjedést tesznek lehetővé, sőt részben megkerülhetik az eddig kialakult immunitást is. Fontos azonban kiemelni: a WHO jelenleg nem lát arra utaló jeleket, hogy az NB.1.8.1 súlyosabb betegséget okozna, mint a korábbi Omikron-változatok.

A tünetek bár kellemetlenek, a kór lefolyása eddig nem tűnik rosszabbnak – de a szakértők továbbra is éberen figyelik az új variáns okozta megbetegedéseket.