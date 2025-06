/Így van most Gazdag Péter, aki egy felrobbant gumiabroncs miatt elvesztette egyik lábát és szemét

Küszködés a nagykanizsai gumiüzemben súlyos balesetet szenvedő családapa élete. Gazdag Péter egy mellette felrobbant abroncs miatt fél lábát és az egyik szemét is elvesztette, miközben az egyik karja is súlyosan megsérült. Most könyökprotézisre vár.

Mint arról a Bors is beszámolt, Gazdag Péter egy gumiüzemben dolgozott, amikor 2023 őszén felrobbant mellette egy hatalmas abroncs. A férfi métereket repült, majd életveszélyes állapotban szállították kórházba. A családapa a balesetben elvesztette a fél lábát, a bal szemét, és az egyik karja is súlyosan megsérült. Gazdag Péter műlába nem tökéletes / Fotó: Olvasói A Bors kíváncsi volt rá, hogy van most Péter. Az egészségi állapotom a körülményekhez képest jó. Maradandó belső szervi károsodásom nincs, állandó gyógyszereket nem kell szednem, de a műszemem miatt antibiotikumos szemcseppet használok. A jobb szememben még mindig maradtak szilánkok. Ezeket 2-3 havonta ellenőrzik, amelyik elkezd kilökődni, azokat kiszedik – mondta az édesapa. A férfi szerencsére a megmaradt szemével jól lát. „Természetesen nem látok 200-220 fokban. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor valaki lehunyja a fél szemét. A mélységet, a magasságot, a gyorsulást, a közeledést, és a távolodást érzékelem. A jogosítványomat most hosszabbították meg öt évre egy speciális kóddal, vagyis automata váltós autót vezethetek” – mesélte Péter. Gazdag Péter még nem tud dolgozni A családapa jelenleg még táppénzen van, de előbb-utóbb szeretne egy új munkakörben elhelyezkedni. Mostanában a mechanikus műlábam finomhangolása a legfontosabb. Korábban egy mikroprocesszoros modellt használtam, de azt vissza kellett adnom a rehabilitációs intézetnek. Igaz, hogy már tavaly beadtam a kérelmet támogatásra, de még nem kaptam értesítést az elbírálásról – árulta el a férfi. „A protézisem komolyabb igénybevételénél általában mankót is viszek magammal. Ez sokkal rosszabb az előzőnél. Ha lépek vele, meg kell várnom, hogy a rúgó visszarúgjon, hogy biztonságban le merjem tenni a lábamat” – magyarázta a családfő. Péter egy újabb komoly operációra is vár. Már elvégezték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A sérült karom csupán 8-10 fokon működik, de ha beültetik a könyökízület-protézist, remélhetőleg teljesen helyreáll, persze ehhez hosszas rehabilitációra is szükség lesz, hiszen vannak letapadt ízületeim – fejezte be Péter.