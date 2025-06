Gordon és Gemma Blair akkor vitték kórházba a tízéves lányukat, Milliet, amikor egy focimeccsen elesett és ütés érte a bal lábát – de az orvosoktól szívszorító hírt kaptak Millie 11. születésnapján. Millie, aki imád sportolni, korábban is esett már el, de a szülők észrevették, hogy a legutóbbi esetnél más volt a gyógyulás folyamata. A kislány általában gyorsan felépült, de ezúttal sántítani kezdett, és a fájdalma nem múlt el. A szülők kórházba vitték, és ott olyan diagnózist kaptak, amit sosem akartak volna hallani.

Fotó: Youtube



Az orvosok először azt hitték, hogy Millie eltörte a lábát a sportolás közben, de a vizsgálatok és a képalkotó eljárások sokkal súlyosabb diagnózist tártak fel. A kislány 11. születésnapján hívták fel a családot, hogy közöljék: Millie oszteoszarkómában szenved – ez egy olyan csontdaganat, amely jellemzően gyermekeket érint. Azóta már több mint 100 éjszakát töltött kórházban, és az egyik lábát amputálni kellett. Gordon, aki a cambridgeshire-i rendőrségen dolgozik nyomozóként, így nyilatkozott:

Amikor megtudod, hogy a gyermekednek rákja van, az a lehető legborzalmasabb érzés. Egy szempillantás alatt összeomlik az egész világod. Ez olyan dolog, amit egyetlen szülőnek sem lenne szabad átélnie. Hirtelen ebbe a félelmetes, ismeretlen világba csöppentünk, ahol a napjainkat kórházakban töltjük csövekkel, gépekkel és beavatkozásokkal körülvéve. Szörnyű hely ez. Tavaly ilyenkor még csak egy normális, szerető család voltunk. Az élet jó volt. Könnyű volt.

Az édesapa azt is elmondta, hiányzik nekik a korábbi életük:

Most is az asztal körül kellene ülnünk este, nevetve, viccelődve, esetleg vitatkozva – úgy, ahogy a családok szokták. Ehelyett egy élő rémálomban élünk, elszakítva egymástól.



A hír azért is volt teljesen váratlan, mert Millie szinte sosem volt beteg. Kezelése részeként januárban térd felett amputálták a bal lábát. Millie édesapja elmondta, hogy szeretnék lehetőséget adni a kislányuknak a sport folytatására, ezért olyan protézist szeretnének számára, amely aktív életet biztosít. Emellett Millie speciális rehabilitációra is szorul, amelynek iszonyú költsége van, ezért a szülők, valamint Millie 15 éves nővére, Jessica adománygyűjtést indítottak és rendezvényt is szerveztek, hogy Millie megkaphassa „azt az esélyt, amit megérdemel”, és hogy folytathassa, amit szeret: a sportot - írja a Mirror.