Angelina Jolie 50 éves lett: Így vált a lázadó tinédzser jószolgálati nagykövetté – Galéria

Angelina Jolie Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő, producer és filmrendező, mindemellett az ENSZ jószolgálati nagykövete. A színésznő több évtizede reflektorfényben él és ezalatt hatalmas változáson ment keresztül – külsőleg, karrierjét tekintve és személyiségében egyaránt.

Angelina Jolie mindig a vörös szőnyegek dívája volt (Fotó: Tammie Arroyo/AFF-USA.com / Northfoto)

Angelina Jolie hatgyermekes édesanyaként bizonyított

A kilencvenes évek végén Jolie a fiatal hollywoodi generáció egyik legizgalmasabb és legbotrányosabb karaktere volt. 2001-ben a Lara Croft: Tomb Raider című filmben ikonikus akcióhősnőként robbant be a köztudatba leginkább, de már korábban is felkeltette a figyelmet extravagáns stílusával, merész szerepválasztásaival és őszinte, gyakran provokatív nyilatkozataival. Sokan emlékeznek még a 2000-es Oscar-díjátadóra, ahol bátyja társaságában jelent meg és készült róluk olyan fotó is, ahol éppen megcsókolják egymást. Bár hangsúlyozták, hogy ez csupán egy szoros testvéri kapcsolat, utána is még évekig a bulvársajtó kedvenc témája lett. Ezekben az években Angelina egyértelműen a lázadó, nem hétköznapi sztár képét alakította.

2002-ben örökbe fogadta első gyermekét, Maddoxot, ami új irányt adott életének, az anyaság alapjaiban változtatta meg Angelina személyiségét. Közben saját gyermeket is vállalt Brad Pittel közösen, amellett, hogy Zaharát és Paxot is örökbe fogadták, majd ikreik is születtek. A “Brangelina” házaspár így összesen hat gyereket nevelt közösen, a nagy családot nevelő sztár képe fokozatosan felülírta a korábbi lázadó imázst, noha a színész házaspár későbbi válása alaposan megrázta a világot.

Ezzel párhuzamosan egyre komolyabb szerepet vállalt a világ problémáiban. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jószolgálati nagyköveteként több mint húsz országban járt, és számos ügy mellett nyilvánosan kiállt – a menekültek védelme, az oktatáshoz való jog, és a nők elleni erőszak elleni fellépés különösen fontos számára.

Nem rejtette véka alá egészségügyi gondjait sem

2013-ban Jolie nyilvánosságra hozta, hogy megelőző kettős masztektómián esett át, miután egy genetikai teszt kimutatta, hogy magas a kockázata az emlőrákra. Később petefészkét is eltávolíttatta. E döntések mögött nemcsak személyes felelősségérzet állt, hanem a szándék is, hogy más nőket bátorítson a megelőzésre. Angelina döntésénél az is szerepet játszott, hogy szeretett édesanyját is rákbetegség miatt vesztette el: ő hét évig küzdött a kórral. Ezek a lépések újabb rétegét mutatták meg Angelina karakterének: a sebezhetőséggel bátran szembenéző, tudatos nőét.