Elhatárolódott Karácsony Gergelytől a II. kerületi MSZP-s polgármester

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere válaszolt a Bors levelére, melyben arról kérdeztük, hogy " tahóparkolónak" nevezi-e a járdán parkoló Karácsonyt Gergelyt is miután néhány napja több posztot szentelt annak, hogy Kern András szabálytalanul állt meg autójával. Őrsi ezekben a posztokban nyilvánosan „tahóparkolónak” nevezte a művészt. A Bors megkérdezte a kerületi polgármestert, hogy ez a jelző most vonatkozik-e Karácsony Gergelyre is?

Most akkor Karácsony is "tahóparkoló"?

Őrsi Gergely a következőt válaszolta a Bors levelére:

"A szabályok mindenkire vonatkoznak. Számomra pedig alap, hogy köztiszteletben álló és ismert embereknek jó példát kell mutatniuk. Kern András után ezúttal a főpolgármestert szállító autó állt meg szabálytalanul járdán. A kép alapján azt tudom mondani, én érzek különbséget aközött, hogy valaki saját otthona kapujában áll meg, és száll ki utasként egy autóból, és aközött, hogy valaki leparkol vásárolni a körút járdáján az egyik forgalmas gyalogátkelőnél, ráadásul sajnos nem először. Bár Kern András filmjein nőttem fel, és személyesen Karácsony Gergelyt is kedvelem, ezek senkinek sem adnak felmentést a közösen meghozott szabályok alól. Járdán megállni csak akkor lehet, ha azt tábla vagy útburkolati jel megengedi, és ezt a főpolgármester sofőrje nem vette figyelembe. Bízom benne, hogy egyszeri botlásról van szó, és a főpolgármester szolgálati autójával is igyekeznek szabály követően közlekedni. Mindenkit arra kérek, aki szabálytalanságot követ el példamutatás helyett, hogy járuljon hozzá a bírság árával a kerület virágosításához! Tisztelettel, Őrsi Gergely"

"Járdán megállni csak akkor lehet..."

A polgármester bár kimondta a lényeget végül nem nevezte TAHÓPARKOLÓNAK Karácsonyt és még mentegette is egy kicsit. Ott pedig egyenesen csúsztat, hogy "egyszeri botlásról" beszél. Hiszen Karácsony Gergely hosszú ideje tudatosan semmibe veszi a közlekedési szabályokat.

Mindenkinek azt üzeni, hogy ezek őrá nem vonatkoznak... Őrsi Gergely figyelmébe ajánljuk az alábbi képsorokat:

Karácsonyt nem érdekli a buszsáv...

A mozgássérült parkoló...

És nem törődik a Megállni tilos táblákkal sem...