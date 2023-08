Vigasztalhatatlanul sírt az orvos, aki halálra gázolta egy 88 éves férfit

A 88 éves P. Endre két fiút és három unokát hagyott maga után miután életét vesztette, amikor az egyik helyi buszmegállóban várakozott augusztus 8-án Dombóváron, ám egy autós elgázolta. Az idős férfi a szokásos ügyintéző útjára indult, de nem sejtette, hogy többé nem mehet sehová. Az életét egy kecskeméti orvos vette el, akit nagyon megviseltek a történtek. A Bors úgy tudja, hogy sokkos állapotban volt, amikor a mentők elszállították, szemtanúk szerint a tragédia után vigasztalhatatlanul sírt és jajgatott. P.Endre fia azt mondta nem haragszik a gázolóra.

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Az óriási vihar milliárdos károkat okozott az ország számos területén. Házak váltak lakhatatlanná, pincék teltek meg vízzel, folyók léptek ki medrükből. A katasztrófavédelem és egyéb hatóságok igyekeztek mindent megtenni, hogy az emberek életét és értékeiket mentsék. Sok helyen egymás segítették a lakosok, azonban volt, aki az áramkimaradást, azaz azt, hogy a riasztók ilyenkor nem működnek saját aljas céljaira használta. Az ismeretlen fantom, akiről úgy tudni külföldi állampolgár több házba is besurrant, ezen kívül úgy tudjuk, hogy egy kocsi ablakát is betörte, hogy kilopjon onnan valamit Csömörön. A helyiek többen is látták a bízar külsejű alakot, aki valamiféle hálózsákba vagy paplanba volt csavarva, és több helyen felbukkant.

Budapesten számos kerületben fákat csavart ki a viharral érkező óriási erejű szél Fotó: Metropol

Járókelők bukkantak rá egy ismeretlen személyazonosságú férfi holtestére Budapesten, a Klauzál térnél. A Bors tudomása szerint a test a téren lévő kerítés tövében hevert. Értesítették a rendőrséget, a kiérkező zsaruk és szakértők pedig gyorsan kiderítették, hogy a férfit meggyilkolták. A környéken lakók nyugalmát alaposan felkavarta az eset, félnek, aggódnak mert elmondásuk szerint arrafelé sok a hajléktalan és úgy vélik azok között alakulhatott ki valamilyen nézeteltérés, vita, ami idáig fajult.

Fotó: Fotó: police.hu

Két autó ütközött össze Berhida és Pétfürdő között május 4-én, a balesetben mindkét jármű sofőrje életét vesztette. Az egyik autóban utazó, akkor még veszélyeztetett terhes Bianka azonban a szörnyű eseményeket túlélte, és kórházba szállították. Az orvosok napokkal később úgy döntöttek, hogy a rákbeteg nő esetében beindítják a szülést. Bianka először napra pontosan három hónappal a baleset után érzett magában először erőt arra, hogy visszatérjen a tragédia helyszínére. A kétgyermekes édesanyának nehéz a helyzete, mert nem örülhet annak, hogy túlélt egy ilyen szörnyűséget és az anyai örömnek sem jött el még az ideje, hiszen meg kell küzdenie a rákkal, ráadásul a kis Flóra csupán három napot töltött otthon a születése után, mert fuldoklott, majd hányt és rohammentő vitte kórházba. Az édesanyja bízik mindannyiuk gyógyulásában.

Bianka bízik mielőbbi gyógyulásukban Fotó: Bianka

A Sziget fesztiválról sokaknak a féktelen bulizás jut az eszükbe, ám korántsem erről szól Európa legnagyobb kulturális rendezvénye. A rendezvény orvosával Dr. Szeles Gézával beszélgetett munkatársunk, akinek elárulta a szakember, hogy a fesztiválon az esetek elenyésző része kapcsolható össze a drogokkal, vagy az alkohollal. Azt a műhelytitkot is elárulta az orvos, hogy "kifejlesztették" az önkéntes "sétáltató intézményét", azaz ha olyan személyt találnak, aki rosszul van, mert kicsit többet ivott mint kellett volna, akkor azokat karon fogják és addig sétálnak velük, míg jobban lesz.