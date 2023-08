"Úgy gyászolja, mint egy közeli hozzátartozót" - napok óta sír játékbabája után a kis Melánia

Napok óta sír elveszett játékbabája után a 4 éves Melánia. A Babuci névre keresztelt babát a kislány édesanyja Széles Vivien kapta ajándékba nagymamájától 27 évvel ezelőtt. A családi örökségnek számító játék megtalálóját pénzjutalomban részesítik.

Vivien lányával Melániával és Babucival Fotó: Olvasói

"Legelső babám volt"

A babát szeretett nagymamámtól kaptam, mikor négy éves voltam; azóta már sajnos nem él. Svédországban lakott és onnan hozta nekem meglepetésként, mikor jött haza hozzánk. Nagyon szerettem, és őrizgettem. Legelső babám volt. Sok helyre vittem, babakocsiban toltam

- mesélte Vivien, aki kislányának egy éves korában adta oda a Babuci névre keresztelt játékot. "Első perctől ő is nagyon kötődött és ragaszkodott a babához, mindig vele játszott és aludt, ő volt a mindene."

Nyoma veszett Babucinak

Vivien július 11-én busszal kirándulni indult barátnőjével és a gyerekekkel az Újpest -Városkapuhoz, hogy vásároljanak. Az üzleteket járva azonban valahol elhagyhatták a játékbabát.

- Gondoltuk, hogy milyen jó lesz, utazgatunk együtt, a gyerekek is élvezni fogják, mert a barátnőmnek is van két lánya. Felkerekedtünk, elmentünk busszal. Odaúton végig Melániánál volt a játék. Nálunk van egy olyan szabály, hogyha nem kell a baba, akkor berakja a babakocsi aljára. Az egyik üzletben még le is fényképeztem, hogy próbálgatja a cipőket és ott volt mellette a baba - mesélte az anyuka. A csapat hazafelé indult a bevásárlásból, mikor észrevették, hogy Babuci eltűnt.

Leszálltunk a buszról, és kérte Meli, hogy adjam oda a babáját. Elkezdtem keresni, néztem a szatyorban, nem volt. A babakocsi alján nem volt. Kérdeztem Melit, hogy "Hova raktad?". Rémült szemmel nézett rám és azt mondta, hogy "Anya nem tudom". Egész hazafele úton sírt. Nekem az a legfájóbb, hogy napok óta sír a babája után, úgy gyászolja, mint egy közeli hozzátartozót.

A buszon már nem volt náluk a baba és sajnos hiába mentek vissza keresni, nyoma veszett.

Melánia csak a babájával tudott elaludni Fotó: Olvasói

"Annyira hiányzik a lányomnak, hogy bele van betegedve"

Melánia Babucival aludt, azóta pedig éjszakánként is sír utána. A szülők szereztek egy hasonló babát a kislánynak, hogy enyhítsék a keletkezett űrt.

- Azt mondtam a lányomnak, hogy ő Babuci kistestvére és vigyázhat rá, ide fog költözni hozzánk. Kezdi elfogadni, szeretgetni, most már tud vele aludni, de még mindig nagyon hiányzik neki Babuci" - mondta az édesanya, akinek lelkiismeretfurdalása van, hogy nem vigyázott jobban a babára.

Annyira hiányzik a lányomnak, hogy bele van betegedve. Másfél éves kishúga is vigasztalja, mikor látja, hogy sír.

Vivien kéri, hogy ha valaki véletlen hazavitte a babájukat szóljon és szívesen visszavásárolja, vagy elcseréli egy másik játékra.