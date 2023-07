Beteg kislánynak ajánlotta fel a haját a 9 éves, gárdonyi Lily

A Fejér vármegyében lévő Gárdonyban él családjával a 9 éves Sztvorecz Emília Lily, aki mindig féltette hosszú haját, mégis úgy döntött, hogy egy beteg kislánynak adományozza. Szülei nagyon büszkék rá és mindenben támogatják.

Lily levágatta hosszú haját Fotó: Olvasói

"Egyszer csak úgy kelt fel, hogy le akarja vágatni a haját"

Lily szülei 11 éve élnek együtt szeretetben és egyetértésben. A család számára mindig is fontos volt a jótékonykodás, rendszeresen küldtek csomagokat; ruhákat élelmiszert és játékokat a rászoruló családoknak. Lilyvel és a két öccsével is igyekeznek megismertetni az adományozás szépségeit. Az édesanya, Zsuzsanna már többször mesélt kislányának arról, hogyha le akarja vágatni a haját akkor felajánlhatja jótékony célra is, mert vannak beteg gyerekek, akiknek kihullik a hajuk és sokáig nem nő vissza.

Nagyon féltette a haját. Mindössze kétszer-háromszor vágtak belőle élete során, mindig csak egy picit az aljából, annál többet nem is engedett, és még azt is megsiratta. Egyszer csak úgy kelt fel, hogy le akarja vágatni a haját, hogy másoknak segítsen

– mesélte a Borsnak a büszke édesanya, Sztvoreczné Csuka Zsuzsanna. – Érzékeny kislány, mindenkin szeretne segíteni, még egy bogarat is megsirat, hogyha véletlenül rátaposunk.

Lily imádja kistestvéreit Fotó: Olvasói

"Már elképzelte maga előtt a kislányt"

Zsuzsanna aznap délutánig várt, nehogy kislánya meggondolja magát, mire Lily többször is kérte anyukáját, hogy hívja fel a fodrászt; végül mindketten izgatottan elmentek a szalonba.

Amikor beült a tükör elé, akkor egy pillanatra úgy tűnt, hogy elkámpicsorodott, de az tényleg csak egy tíz másodperc volt

– emlékezett vissza az anyuka. Lily cseppet sem sajnálta levágott haját; mosolyogva tartotta a kezében; bár nem tudja még kihez kerül, abban biztos, hogy örömöt fog vele szerezni.

– Már elképzelte maga előtt a kislányt, aki majd az ő haját fogja viselni.

Lilyre nagy hatással voltak a történtek, ezért elhatározta, hogy ha felnő, parókakészítő lesz; a haját pedig tovább növeszti, hogy még egy kislánynak tudjon vele segíteni.