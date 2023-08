Orbán Viktor Tucker Carlsonnak: Az orosz-ukrán háború megoldásának kulcsa Amerika kezében van

A mintegy fél órás videóban háborúról, Oroszoroszágról és Ukrajnáról, az Amerikai Egyesült Államokról, illetve a magyar nemzet küldetéséről is szó esett.

Tucker Carlson elsőként azt vetette fel a magyar kormányfőnek, hogy Amerikában az emberek azt gondolják, hogy Ukrajna nyerésre áll az Oroszországgal vívott háborúban.

Ez egy hazugság. Ez nem csak egy félreértés, ez egy hazugság, és lehetetlen. Mindenki, aki politikával foglalkozik és érti a logikát, a számokat, az adatokat, az tudja, hogy ez kizárt

– jegyezte meg Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy mélységesen együtt érez Ukrajnával. Arra kérdésre, hogy miért lehetetlen Ukrajna győzelme a miniszterelnök kifejtette, hogy az ukrán katonák hamarabb fognak elfogyni, mint az oroszoké, a harctéren pedig végül a katonák száma fog számítani.

Az oroszok ebben sokkal erősebbek, jóval többen, sokkal többen vannak, mint az ukránok

− húzta alá. Éppen ezért ez a mostani stratégia, amit a Nyugat követ egy „rosszul összeállított stratégia” a miniszterelnök szerint, amivel nem lehet legyőzni Oroszországot.

A miniszterelnök szerint Oroszország esetében a nyugat által elsődlegesként kezelt szabadságnál sokkal fontosabb dolgot is meg kell oldani, mégpedig az ország egyben tartásának kérdését.

Emellett felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy Oroszország esetében a nyugatnak korábban, Borisz Jelcin regnálásának végén, már komoly fejfájást okozott a gyengekezű vezetés, ugyanis félő volt, hogy anarchikus állapotok alakulnak ki a nukleáris arzenállal rendelkező országban.

„Megfeledkeztünk arról, hogy milyen veszélyes egy erős vezetés nélküli vagy interregnum alatt álló Oroszország. Az interregnum legrosszabb lehetőség ” – emelte ki Orbán Viktor, majd pedig Tucker Carlson arra a felvetésére, hogy úgy tűnik, hogy mégis ez az amerikai külügyminisztérium célja, azt válaszolta:

Ha ez a cél, akkor az hiba

− húzta alá, hozzátéve, hogy ez a helyzet rendkívül veszélyes, a hatásokat pedig Washingtonban a nagy távolság miatt később érzik meg, Budapesten viszont 24 órán belül, hiszen Magyarország szomszédos Ukrajnával, ez pedig meghatározza a magyar megközelítést.

Orbán Viktor ezután kitért a magyarság háborúval kapcsolatos érintettségére, és a kárpátaljai magyarság helyzetére.

Van egy erős kisebbségünk, több mint 150 ezer ember Ukrajna területén, egy olyan helyen, ami korábban Magyarországhoz tartozott. Tehát egy történelmi kisebbség, közösség él ott. Ők az ukrán állam részei, és most besorozzák őket a hadseregbe, ahol meghalnak. Ukrajnáért harcolnak, és magyar katonák ukrán állampolgárként halnak meg Ukrajnáért

– mondta el a miniszterelnök, aki arra figyelmeztetett, hogy egy ponton az ukrán hadsereg ki fog fogyni az emberekből, és további egységekre lesz szüksége, amit, ha a nyugati országok biztosítanak neki, az egy közvetlen háború kirobbanását jelentené Oroszország és a nyugat között.

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával kapcsolatban Tucker Carlson kérdésére válaszolva a miniszterelnök elmondta, hogy a vezeték felrobbantását követően a szerb miniszterelnökkel és a szerb elnökkel közösen elmondták, hogy, ha bárki egy ehhez hasonló támadást hajtana végre a déli folyosó ellen, azt a régió országai háborús oknak vagy terrortámadásnak fogják tekinteni.

Az Egyesült Államokkal kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy a jelenlegi helyzetből az egyetlen kiút az, hogyha Donald Trump egykori elnök visszatér a hatalomba, és a korábbihoz hasonló külpolitikát folytat.

Az elmúlt évtizedek legjobb külpolitikája az övé volt. Nem kezdeményezett újabb háborút. Jól kezelte az észak-koreaiakat és Oroszországot, még a kínaiakat is, és olyan politikát folytatott, amely a legjobb volt a Közel-Kelet, számára.”

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy, ha ő lett volna az elnök abban a pillanatban, amikor az orosz invázió elkezdődött, akkor ezt az oroszok nem tudták volna megtenni.

Tucker Carlson Ukrajna NATO tagsága kapcsán felidézte a háború kirobbanása előtti müncheni, biztonságpolitikai konfrenciát, ahol az USA alelnöke, Kamala Harris azt mondta Zelenszkijnek egy sajtótájékoztatón, hogy szeretnék, hogy Ukrajna a blokk tagja legyen. Orbán Viktor kifejtette: erre 2007-2008 környékén nagyobb volt az esély, amikor Oroszország gyengébb volt, de akkor elnapolták ezt a kérdést, Moszkva pedig azóta megerősödött, ezért ez a lehetőség már nem áll fent.

Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy Oroszország és Ukrajna közötti hosszú határszakasz NATO-határrá váljon. Ez azonnali háborút, veszélyt jelentene mindannyiunkra nézve, még Washingtonra nézve is

− jegyezte meg Orbán Viktor, aki szerint meg kellene állapodni Oroszországgal az új biztonsági architektúrát illetően, ami biztonságot és szuverenitást biztosít Ukrajnának, de nem NATO tagságot.

A béke kapcsán Orbán Viktor kifejtette: a kulcs Amerika kezében van, vagyis, ha az USA békét akarna, akkor már „másnap reggel” béke lehetne, mert az egyértelmű, hogy Ukrajna egyedül ebben a háborúban nem tudna helytállni.

A megoldás az Önök elnökének kezében van

− húzta alá a magyar miniszterelnök.

A magyarság küldetésével, illetve annak helyzetével kapcsolatban is számos kérdés felvetődött az interjú során, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy már önmagában az is nagy eredménynek számít, hogy a magyar nyelvet és kultúrát ennyi éven át sikerült megőrizni. A miniszterelnök szerint Európában vannak, akik azt gondolják, hogy az egyén a legfontosabb, míg a másik tábor azt gondolja, hogy vannak ennél fontosabbak is, mint pl. a család, a nemzet, illetve Isten, és ezeket magasabb szinten kell szolgálnia. Magyarország az utóbbiakhoz tartozik.

Magyarországon a társadalom többsége ilyen emberekből tevődik össze

− jegyezte meg.

Az amerikai kormányzat Magyarországgal szemben megfogalmazott rendszeres kritikákkal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy az mindig veszélyt jelent a nemzetközi politikában, hogyha az USA úgy ítéli meg, hogy egy adott ország nem a megfelelő irányba halad, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez pusztán az Egyesült Államok kormányának a hangja.

Nem minden amerikai közelít hozzánk ugyanúgy, mint a kormány. Például ott vannak a republikánusok, akik értékalapon sokkal közelebb állnak hozzánk. Az előző elnök értékalapon, történelmileg és teljes szívvel barátja Magyarországnak. Tehát nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy az Egyesült Államokat egyenlőnek tekintjük az Egyesült Államok kormányával

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy bár Magyarország az USA szövetsége és NATO tag, mégis rosszabbul bánik Magyarországgal, mint Oroszországgal. A magyar miniszterelnök azt is kifejtette, hogy ma már Magyarország elég erős, ezért a Biden adminisztráció már nem tudja hasonló nyomás alá helyezni a magyar gazdaságot, mint mondjuk egy évtizeddel korábban.

Tucker Carlson arról is kérdezte a magyar miniszterelnököt, hogy mi a véleménye azokról az amerikai médiában rendszeresen terjedő híresztelésekről, amely szerint Orbán Viktor valójában Putyin egyik embere.

A miniszterelnök válaszában kifejtette, hogy a Vlagyimir Putyinnal való első találkozásuk során kimondták, hogy nem szabad a történelemhez nyúlni, ugyanis a két ország közötti kapcsolat meglehetősen negatív volt az elmúlt évszázadokban. Éppen ezért a magyar kormány igyekszik racionális kapcsolatot ápolni az oroszokkal, különösen a gazdaság és az energia területén.

A személyes álláspontom pedig az, hogy az oroszok európai biztonsági architektúrába való bevonása nélkül nem tudunk biztonságos életet biztosítani az európai polgároknak. De most sajnos jelenleg minden ezzel szembe megy

– jegyezte meg a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a NATO hivatalos álláspontja jelenleg is egybeesik a magyar állásponttal, miszerint mindent meg kell tenni a békéért. Orbán Viktor szerint éppen ezért tisztázni kell, hogy az Egyesült Államok külpolitikája támogatja az ukránokat, de az nem a NATO politikája, hanem az Egyesült Államoké.

A NATO-val és annak lényegével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte, jelenleg a NATO sokkal erősebb, mint az oroszok, ezért Magyarország is biztonságos helyzetben van. Ugyanakkor kijelenthető, hogy Oroszország nem veszélyezteti a NATO országok biztonságát.

Azonban Orbán Viktor szerint a NATO egyes vezetői, egyes tagállamok vezetői, mint például az amerikai elnök stratégiájának a része volt, hogy szétzúzzák az oroszokat, ezt pedig úgy kívánták elérni, hogy az ukrán katonák harcolnak, és a NATO egyes tagállamai pénzzel illetve haditechnikai eszközökkel finanszírozzák ezt a harcot.

Mi magyarok az első pillanattól kezdve mondtuk: ez a stratégia soha nem fog működni. Tehát ez egy rossz stratégia.

– fejtette ki Orbán Viktor, megemlítve, hogy ez másfél év távlatából immár egyértelmű, ezért új stratégiára van szükségünk, vagy minél hamarabb el kell érnünk a békét.