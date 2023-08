Nincsenek szavak arra, hogy mit tett ez a 83 éves néni a 37 éves Mohameddel

Manapság gyakran megesik, hogy egy idősebb brit nő egy fiatalabb egyiptomi fiúval kezd viszonyt. Ennek hátterében az állhat, hogy egyre népszerűbb úti cél lett Egyiptom, a helyiek pedig roppant kedvesek az ide érkező európaiakkal. A legtöbben azonban úgy gondolják, hogy az ilyen viszonyok mögött nem áll valódi szerelem, sokkal inkább a fiatal férfiak némi pénzhez és vízumhoz szeretnének jutni az idősebb és magányos nők által.

Az ilyesféle viszonynak gyakran sírás a vége

Hasonló a helyzet a 37 éves Mohameddel és a 83 éves Irisszel is. A jóképű fiút az idős hölgynek először egy ateistáknak szóló facebook csoportban mutatták be, és csakhamar bebizonyosodott, hogy egy hullámhosszon vannak. Hamarosan randizni kezdtek, 2020-ban pedig össze is házasodtak. 46 év tehát közöttük a korkülönbség, a pár pedig arról híresült el, hogy mindig büszkén vállalták szerelmüket.

TV műsorokban szerepeltek és a közösségi médián nyilatkoztak, és sokat beszéltek arról, hogy teljesen rendben van a nagy korkülönbség akkor, ha a szerelem valódi. A szerelem valódiságát azonban sokan megkérdőjelezték, és azt állították, hogy a férfi csak a néni pénze miatt kezdett vele viszonyt.

Most, 2 évvel a házasságuk után válik az álompár - tudta meg a Mirror. A megdöbbentő azonban az, hogy Iris hagyta el Mohamedet, és nem fordítva. Láthatóan a férfi nagyon összetört: szomorú dalokat rak ki a Facebookjára és kesereg, a nyugdíjas hölgy pedig most minden idejét szeretett macskájával tölti.

- A bőröm nagyon vékony, olyan, mint a szövet, és Mohamednek nagyon óvatosnak kell lennie, amikor megérint - mesélte egy reggeli műsorban a nyugdíjas Iris. Sokan megdöbbentek azon, hogy az idős hölgy milyen nyíltan beszél a szexuális életükről.

Ha a szexuális partnerem nem vigyáz, akkor széthasíthatja a bőrömet

- mesélte.