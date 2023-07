Nem lesz esküvő: Détár Enikő nap mint nap aggódik a párkapcsolata miatt

Détár Enikő számára még most is szinte felfoghatatlan, hogy megadatott számára ez a boldogság, amelyben már majdnem tíz éve él. Szigorúan csak „majdnem”, ugyanis ragaszkodik a pontos időtartamhoz. Az elején – saját bevallása szerint – nem jósolt maguknak túl sok időt Péterrel.

Találkozásukkor a művésznő zavarban volt, mint egy kamaszlány (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

– Ma is óvatos vagyok; csak azt tudom, amin már túl vagyunk együtt. Amikor összehozott bennünket az élet, mindketten válófélben voltunk, szétesett az életünk. Azt mondtam Péternek, hogy ha bármelyikünk úgy érzi, szakítani akar, csak annyit mondjon a másiknak: „Köszi!” Néhány hét után is azzal cukkoltam, hogy: „Szerintem nem te fogsz kitolni a Kerepesibe!” (A budapesti Fiumei úti sírkert régi neve – a szerk.) Tisztában voltam a köztünk lévő korkülönbséggel is, de csak telt az idő, Péter meg frappáns válasszal reagált: igényt tart a Kerepesi-bérletre! – kezdte a hot!-nak a díva, aki ennyi év távlatából is jól emlékszik a megismerkedésükre.

Détár Enikőt felbosszantotta Péter első üzenete

Egy szépséggel kapcsolatos fórumon sodorta őket egymás mellé a sors; Enikő az előadásokon mosolygott, tartotta magát, de amikor szünet volt, látszott, hogy nehéz időszakon megy keresztül.

– Egy standhoz lettünk beosztva, váltottunk néhány mondatot. Látta rajtam, hogy nem vagyok túl jól, fájt a vállam, kilépegettem a tűsarkúból. Meghívott egy kávéra. Alapvetően bratyizós vagyok, de valamiért vele nagyon zavarban voltam, mint egy idióta kamaszlány – mosolygott a színésznő. – Ezt jelnek éreztem. Amikor a rendezvénynek vége lett, egy percen múlott, hogy nem kerültük el egymást. Akkor nyakatekert módon kértem el a számát, mivel közben kiderült, hogy tud masszírozni is. Úgy éreztem, magától nem lépett volna. Később rám írt egy szemtelen üzenetet. Gyűlölök SMS-t írni, de úgy felbosszantott, hogy csak úgy füstölt a kezem alatt a billentyűzet. Így kezdődött – nevetett Enikő.

"Enci többet aggódik a kettőnkön" (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

„Itthon nem díva!”

Pétert sokan irigyelhetik, hogy egy igazi ikonnal, dívával él a mindennapokban, ő mégsem kifejezetten ezt az oldalát szereti a párjának.

– Az elején el sem hittem, hogy szóba áll velem! Főleg azt szeretem benne, hogy itthon nem díva! Amilyen anya, amilyen partner és társ, azt szeretem igazán! Nem kényelmesedünk bele a kapcsolatba, de itthon azok lehetünk, akik valójában vagyunk. Nem is beszélve arról, hogy milyen fárasztó viselni ezeket a csillogó jelmezeket! Van köztünk ritmuskülönbség: én nyugisabb típus vagyok, Enci sokszor még gyorsabb tempót diktálna. Egyszerűen azt éreztem és érzem most is, hogy jó Enci mellett, hogy megérkeztem. Hogy mi a titok? Minőségi idő és osztatlan figyelem – folytatta Péter.

„Alig töltünk 48 óránál többet egy helyrajzi számon”

Mindketten nagyon szeretik a zöldövezeti otthont, ahol mindig van hely mindkettejük gyerekei számára, és ahol egyedül egyvalamin tudnak úgy igazán összeveszni: a fűnyíráson! Enci sem tagadja, hogy néha túlpörög, sőt türelmetlen is, és míg Péter szerint a hőségben hamar kiszárad a fű, ha gyakran nyírják, a színésznő másképp vélekedik a kérdésről.

– Randizni nem szoktunk, de azt értékelem, ha hamarabb lenyírja a füvet, mint én – nevetett Enikő.

– Ha arra ébredek reggel, hogy megy a fűnyíró, csak a párom üres felére nézek az ágyban, és már tudom, hogy ki nyírja a füvet – kontrázott Péter.

– Vitatkozni szoktunk, de veszekedni nem! Imádom a fehér orchideát, van, hogy vesz nekem ötöt-hatot; ezeket a gesztusokat értékelem Pétertől, nem vágyom ékszerre – mesélte a színésznő.

A párosnak azonban lehet még egy titka, ami miatt már jó ideje ennyire jól működnek!

– Alig töltünk egyhuzamban 48 óránál többet egy helyrajzi számon, hektikus az időbeosztásunk – mondta Péter.

– Előadás után mindig megvár, legyen szó akár hajnali háromról is. Hosszasan beszélgetünk a teraszon. Bármi bánt vagy bosszant, neki elmondhatom – mondta Enikő hálásan.

„Enci többet aggódik a kettőnkön, mint én”

Láthatóan izzik köztük a levegő, természetesen vidámak – mondhatni, tényleg boldogok. A történetük reményt ad azoknak, akik túl vannak egy válás okozta válságon, mégsem készülnek nagyobb elköteleződésre.

– Sokat adtunk egymásnak.

Úgy érzem és remélem, hogy képesek vagyunk együtt változni, fejlődni. Mégis nap mint nap aggódóm a kapcsolatunk miatt és a szakmám miatt is.

Nehezen mondok nemet egy-egy fellépésre, ezért már kilenc éve nem voltunk nyaralni – árulta el a díva.

– Enci többet aggódik a kettőnkön, mint én. Jól érezzük magunkat, működik. Az együttlétünk a közös döntésünk eredménye, nem a kényszer szülte, hiszen nincs közös cégünk, ingatlanunk vagy gyerekünk – mondta Péter.

– Szerelmi házasságom volt, és mindent megadott, amit egy házasság adhat: van két egészséges és okos gyermekem. Az már egyszer megvolt. Nekem ez így jó, ahogy most vagyunk Péterrel. Azt mondtam neki, hogy el tudnám képzelni egy buddhista pap áldását és egy bulit, de az se fontos. Nem tökéletes a kapcsolatunk, de ebben mi jól vagyunk – vallotta be Enci.

– Élő példa vagyunk, hogy ötven után is újra lehet tölteni a mátrixot! Azt mondják, hogy amíg több áldás vagytok egymás életében, mint teher, érdemes együtt lenni – fűzte hozzá Péter, aki azt is tiszteli a párjában, hogy milyen jó édesanya. – Jó a kapcsolata a gyerekeivel. Amikor itt vannak, és kihúzzuk a kanapét és filmet nézünk, olyan, mint egy valóságos anyamacska – tette hozzá mosolyogva.