Kiderült: egy fővárosi hotel számáról telefonálgattak OTP-s csalók

Adatokat és pénzt akarnak kihúzni az ügyfelekből

Az OTP is kiadott korábban egy közleményt a csalássorozatról. A pénzintézet szerint egyes esetekben arra kérik az ügyfeleket, hogy utaljanak pénzt a csalók által megadott bankszámlára, de előfordult már olyan kérés is a bűnözők részéről, hogy egy vírusirtó program letöltésére buzdítják az ügyfeleket. Az általuk megnevezett „vírusirtó” ugyanis, távoli elérést biztosít, ami a megszerzett ügyféladatok segítségével átveszi az irányítást az adott ügyfél számlája felett. Mindezt úgy, hogy maga az ügyfél enged hozzáférést számlájához, minden biztonsági előírást megszegve – tették hozzá. Az év elején egyébként már a Nemzeti Kibervédelmi Intézet és az OTP Bank is ellátta jó tanácsokkal az embereket, hogy el tudják kerülni az ilyesfajta felültetést.