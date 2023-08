Karácsonyék elindították a sarcdominót: megszorítások a közlekedésben, közvilágításban, kaszálásban

Tüttő Kata – Karácsony Gergely helyettese – a Hírklikknek adott interjújában bevallotta, akkora a csőd, hogy „el kell venni közlekedésből, a közvilágításból, a kaszálásból”. Ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy újabb áremelések következnek Budapesten a tömegközlekedésben, a már eddig is felemelt díjú tömegközlekedésben és kevesebb ideig éghet a közvilágítás. Nem beszélve arról, hogy nem kaszálják a gyomokat az eddig is sok helyen parlagfűvel, gyommal teli fővárosban!

Tüttő Kata (Fotó: Havran Zoltán)

Ahogy a FIDESZ fővárosi frakcióvezetője fogalmazott, „Karácsony elindította a sarcdominót”! A főváros nem tudja kifizetni a vízmű veszteségét, ezért a budapestiekre hárítanák azt – emelte ki a vízdíj tervezett drágulására reagálva Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Metropolnak. A politikus úgy fogalmazott: „a főpolgármester elindította a sarcdominót, a BKV jegyáremelésének bejelentése után elővezette a vízdíj várható drágulását is.”

Wintermantel Zsolt szerint igaz a Karácsony Gergely vezette fővárosi csapatra is Margaret Thatcher mondása, vagyis hogy a baloldal előbb-utóbb mindig kifogy a mások pénzéből.

– Az, ami most következik, a legsötétebb Demszky-korszakot idézheti, amikor is csőd közelébe kerül a város, egyre inkább hitelből él, és a városvezetés elkezdi a közműdíjakat évről évre emelni. Tarlósnak és a kormánynak köszönhetően a Demszky-éra után hosszú ideig nem volt erre példa, a jegyek ára sem változott. Karácsonyék viszont visszahozzák baloldali elődük módszerét. Kifogytak a pénzből, hűlt helye a több mint 200 milliárdos tartaléknak, amit Tarlós hagyott maga után, és elfogyott a rekordméretű adóbevétel. A főváros pedig a budapestiekre kezdi terhelni a megbukott városvezetésük következményét, miközben másra mutogat, mint egy gyáva gyerek

– emelte ki a frakcióvezető.

Wintermantel Zsolt (Fotó: Mirkó István)

Wintermantel Zsolt hozzátette:

A magyar kormány nem támogatja, hogy a lakosságnak nagyobb terhet kelljen vállalnia. Semmilyen vízdíj- vagy rezsiáremelést nem támogat, így a főváros ilyen terveit sem.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, újabb megszorítást tervez Karácsony Gergely és a fővárosi vezetés. A BKK-jegyek árának 28 százalékos megemelését követően a fővárosi vízdíjak növelését is kilátásba helyezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes. Karácsony Gergely főpolgármester jobbkeze arra hivatkozott, hogy a Fővárosi Vízműveknél az előállítási költségek kétszer nagyobbak a bevételnél. A témában megszólalt Barabás Richárd, a Párbeszéd, Karácsony Gergely pártjának szóvivője az ATV Nap Híre műsorában. A főpolgármester embere lényegében támadta a rezsicsökkentést, mert szerinte túl alacsonyak a lakossági gáz- és vízdíjak. Szerinte a magyaroknak a vízért a piaci árat kellett volna eddig is fizetniük, bármi is legyen az – emlékeztet cikkében a Ripost.