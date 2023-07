Tarlós István: 200 milliárdos megtakarítással adtam át Budapestet

„Volt köztünk egy személyes szimpátia a politikai értékrendbeli különbségek ellenére is. Nagyon becsületes embernek tartom, de a főpolgármesteri működése kapcsán sok kritikám volt, mert ő túlságosan régimódi” – ezt mondta az Index podcast műsorában Karácsony Gergely főpolgármester elődjéről, Tarlós Istvánról. A Budapestet 2010 és 2019 között irányító várospolitikust erről a jelzőről is kérdezték, de a Lánchídról, a főváros közösségi közlekedéséről és a pénzügyi helyzetéről is kikérték a véleményét. A beszélgetésben arra is választ kaptak, hogy melyik fronton dőlhet el a jövő évi önkormányzati választás - írta meg a Ripost az Index cikke alapján.

Tarlós István / Fotó: Kurucz Árpád

Karácsony Gergely főpolgármester után hivatali elődjének is megszólalási lehetőséget biztosítottak Budapesttel kapcsolatos gondolatainak kifejtésére. Tarlós István interjújában egyebek mellett arról beszél, hogy

milyen költségvetési számok cáfolhatják a Budapest kivéreztetéséről szóló állításokat;

mit gondol a folyamatosan emelkedő szolidaritási hozzájárulás kötelező befizetéséről;

vállalja-e a ráaggatott „régimódi” jelzőt;

miből gondolja azt, hogy Karácsony Gergely „feminin”;

milyen a regnáló főpolgármesterrel a személyes viszonya;

jó ötlet volt-e a Lánchíd autómentessé tétele;

illetve milyen esélyei vannak a jobboldalnak Budapesten a jövő évi önkormányzati választásokon.

A kormány kivérezteti Budapestet, az energiaválság után, más nagyvárosokkal ellentétben például egy fillér kompenzációt nem kapott. Ön is ilyen borúsan látja a kormány–főváros helyzetet?

Sosem állítottam, hogy a főváros könnyű helyzetben lenne. 33 éve tart a vita, hogy az a forrás, amit Budapest a központi költségvetésből kap, az sok, épp elég vagy kevés. Nekem is voltak vitáim a saját kormányommal, de ez a városvezetés nem európai stílusban kommunikál. Így nem lehet együttműködést elvárni. Gyakori érv, hogy Budapest termeli meg az ország GDP-jének 38 százalékát. Ez azonban csak formálisan igaz, ugyanis sok cég Budapesten van bejelentve, itt is adóznak, de a termelő tevékenységüket vidéken végzik. Ezt sosem teszik hozzá.

2019-ben több mint 200 milliárdos tartalékkal adtam át Budapestet, ebből a Városháza tartaléka októberben 200 milliárd volt, 160 milliárd értékpapírban, 40 készpénzben, úgyhogy ehhez hozzá sem adtuk az intézmények 7 milliárdos megtakarítását.

Kritikusai szerint viszont a megtakarítással együtt egy másik szatyorban számos elmaradt infrastrukturális fejlesztést is átadott.

Ilyet állítani disznóság, ugyanis 2010-ben az említett infrastrukturális hiányosság többszöröse volt annak, mint amit Karácsony Gergely örökölt. Az elmúlt 4 évben szinte semmi ígéret nem teljesült, önálló fejlesztés nem indult, nem épültek P+R parkolók és az útfelújítások terén sem dolgoztak le semmit a hátrányból. Emlékeztetőül, én 250 milliárdos adóssággal vettem át a kasszát, ő még a sajátos számai szerint is 186 milliárdos többlettel. Ki volt akkor könnyebb helyzetben?

Csakhogy a szolidaritási hozzájárulást közben a kormány az egekbe emelte. Míg 2019-ben önöknek csak 10 milliárdot kellett a központi költségvetésbe befizetni, idén már 58 milliárdot, a jövőre vonatkozó prognózis szerint pedig már 75 milliárdot. Ön szerint ez igazságos?

Az én időmben is nőtt, 2019-ben pedig a pénzügyminisztertől már tudtam, hogy ez tovább nő. Én a számok nyelvén értek, a zöldek meg a liberálisok csúsztatásaival átható közömbösséget tanúsítok. Nekik a matematika a legnagyobb ellenségük. A mássággal és a sajátos kettős mércével jól boldogulnak, de a számokkal nem tudnak mit kezdeni.

ÖSSZESSÉGÉBEN MÉGISCSAK AZ A HELYZET, HOGY MENTESÜLTEK 250 MILLIÁRD FORINT ADÓSSÁG ALÓL, ÉS KAPTAK 200 MILLIÁRDOT A KASSZÁBA, MIKÖZBEN BRUTÁLISAN MEGNŐTT AZ IPARŰZÉSI BEVÉTELÜK.

Ez a bevétel 2019 óta 107 milliárddal nőtt. Mindez összességében jóval nagyobb növekmény, mint amennyivel a szolidaritási hozzájárulás növekedett.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes viszont azt mondta, hogy ha összefésülik az államtól kapott támogatásokat, a főváros által a központi költségvetésbe befizetni rendelt adókkal és hozzájárulásokkal, akkor Budapest kárára egy negatív szám jön ki, azaz az államkassza nettó befizetőjévé váltak. Ez pedig ellentétes az önkormányzati törvénnyel, de még az alaptörvénnyel is, ugyanis ezek kimondják: az önkormányzatok a saját bevételeikről maguk dönthetnek.

Ezt így pontosan nem számoltam ki, de a fő számok alapján nem hiszem el. Csak a kasszában hagyott 200 milliárdot és az iparűzési adóbevétel-növekményt összeadva már látható, ez az állítás nem stimmel. Az iparűzési adó is egy állam által átengedett adó.

