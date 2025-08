Gerendai Károly üzlettársa így üdvözölte Izrael megtámadását, több száz ember, gyerekek lemészárlását, nők megerőszakolását, a túszejtést

"2023. október 7-én a Hamász és más palesztin fegyveres csoportok példa nélküli támadássorozatot indítottak Dél-Izrael és az ott élők ellen, amelynek mintegy 1200 halálos áldozata volt. Nagyjából 250 embert raboltak el, akik közül a mai napig több tucat ember még mindig rettenetes és embertelen körülmények között tartanak fogva.

Egy éve videókon láthattuk, ahogy palesztin fegyveres csoportok csaknem 260 békés fesztiválozót mészárolnak le. Láthattuk, ahogy az emberek az életükért menekülnek, miközben fegyverropogás, ordibálás és erőszak hangjai szűrödnek be a háttérből. Láthattuk, ahogy földön fekvő civileket és menekülő kocsikat lőnek válogatás nélkül az elkövetők.

A brutális kivégzések mellett az ENSZ szakértői szexuális erőszakra, kínzásra, nemi szervek megcsonkítására utaló bizonyítékokat is találtak. Ahogyan vizsgálataik szerint a túszok ellen elkövetett szexuális erőszakra is meggyőző bizonyítékok vannak. Hamász és más palesztin fegyveres csoportok október 7-i támadását a Nemzetközi Büntetőbíróság is vizsgálja emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

A kutatások szerint a túszok nem kaptak egészségügyi ellátást, és a független szervezeteknek sem engedték, hogy ellenőrizzék a fogvatartottak állapotát. Izraeli egészségügyi szakemberek szerint a szabadon engedett túszokat súlyos fizikai és pszichikai bántalmazások érték. Meztelenre vetkőztetve, teljes sötétségben tartották őket, sokszor nem kaptak enni, és nem hagyták őket aludni. "